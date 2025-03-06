Ankara'da Kansere Dair Panel Düzenlendi - Son Dakika
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Sağlık

Ankara'da Kansere Dair Panel Düzenlendi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kolon kanseri farkındalığına yönelik panel gerçekleştirildi.

06.03.2025 16:49
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Ankara'da "Kansere Dair Her Şey" paneli düzenlendi

ANKARA - Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kolon kanserine farkındalık ayı kapsamında "Kansere dair her şey" paneli düzenlendi.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi ev sahipliğinde, kolon kanseri farkındalık ayı kapsamında erken teşhisin hayati önemi, güncel tanı ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı "Kansere Dair Her Şey" paneli gerçekleştirildi.

Panelin açılışında Ankara İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, Ankara Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan konuşma yaptı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ali Niyazi Kurtcebe, kolon kanserinin erken teşhis edilebilen ve tarama programlarına dahil edilen üç kanser türünden biri olduğunu vurgulayarak, "Kolorektal kanserlerle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla bir araya geldik. Hamdolsun, özellikle Onkoloji Hastanesi bu konuda önderlik yapıyor. Kolorektal kanserler bizim açımızdan çok önemli. Türkiye'de hem erkeklerde hem de kadınlarda en sık görülen üçüncü kanser türü. 2022 yılında dünyada 2 milyon yeni kolon kanseri vakası tespit edilmiş ve ne yazık ki de aynı sene 1 milyona yakın vatandaşın da hayatına mal olmuş bir kanser. Daha ortada bir şey yokken tanınabilen bir kanser olması nedeniyle de bizim açımızdan önem arz ediyor" şeklinde konuştu.

Kanser taramalarına yönelik verileri paylaşan Kurtcebe, "Ankara'da geçtiğimiz yıl 630 bine yakın bir hedef nüfusumuz vardı. Biz bunun Ankara olarak yüzde 30'unun biraz üzerinde, yaklaşık 200 bin kişiyi taramış durumdayız, 2025'te hedefimiz daha da büyük. Hedef nüfusumuz biraz daha artmış oldu. 650 bini geçti ama özellikle tarayabildiğimiz nüfusu da yüzde 30'un daha üzerine çıkarmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Koordinatör Başhekim Doç. Dr. Mustafa Sırrı Kotanoğlu ise kolon kanseriyle mücadelede sahada büyük bir çaba gösterildiğini ancak vatandaşlar nezdinde farkındalığın artırılması gerektiğini ifade etti.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Lütfi Doğan, etkinliğin üçüncü kez düzenlendiğini belirterek, "Etlik Şehir Hastanesi'nde üçüncü kez kolorektal kanser farkındalık etkinliği yapıyoruz. Kolorektalin bir farkı var. Sadece erken tanı değil amaç, kanser oluşmadan da önlenebilir kanser türü. Bu mücadelede başarının sırrı, Sağlık Bakanlığımızın da son bir yıldır neredeyse sürekli değindiği birinci basamak ile daha üst basamakların iş birliğine dayanıyor" diye konuştu.

Ankara Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Toygar Sarı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, uzman akademisyenler "Birinci basamakta kolorektal kanser taraması", "Kolonoskopiden korkmalı mıyım?", "Neden kolonoskopi yaptırmalıyım?", "Ne zaman kolonoskopi yaptırmalıyım?" gibi başlıklar altında bilimsel sunumlar yaptı.

Uzmanlar, kolonoskopinin kanserin erken teşhisinde kritik bir yöntem olduğunu vurgulayarak, kolorektal kanserin erken evrede tespit edildiğinde yüzde 90'ın üzerinde tedavi edilebilir olduğunu ve 50 yaş ve üzeri bireylerin düzenli kolonoskopi yaptırmasının hastalığın önlenmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Panel kapsamında, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ve Kanserle Dans Derneği iş birliğiyle hastane konferans merkezinin girişine 12 metrelik dev bağırsak maketi yerleştirildi. Tüm bağırsak hastalıklarının ve kolon kanseri evrelerinin anlatıldığı maket, farkındalık çalışmaları kapsamında sergilendi.

Uzmanların sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından panel sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Ankara'da Kansere Dair Panel Düzenlendi - Son Dakika

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