Ankara'da Menopoz Okulu Eğitimi Başladı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Sağlıklı Menopoz Okulu" programı kapsamında, Ankara'daki ilk "Menopoz Okulu" eğitimi başladı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlıklı Menopoz Okulu programı kapsamında, Gölbaşı Yiğit Gençbay Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından Kızılcaşar Kültür Merkezi'nde "Menopoz Okulu" eğitimi düzenlendi.

Eğitimde, kadınların menopoz döneminde yaşadığı fiziksel, hormonal ve ruhsal değişimlere ilişkin farkındalık oluşturulması hedeflenirken, menopozun fizyolojik süreci, kemik sağlığı, sağlıklı beslenme, duygusal değişimler ve fiziksel aktivitenin önemi ele alındı.

Hekim, ebe, hemşire, diyetisyen, psikolog ve fizyoterapistlerden oluşan uzman ekip tarafından katılımcılara menopoz sürecini daha sağlıklı ve bilinçli geçirebilmeleri için bilimsel veriler ışığında bilgilendirmelerde bulundu.

"Eğitimde menopoz sürecinin tüm yönleri ele alındı"

Açıklamada, program kapsamında eğitim veren Uzm. Dr. Feyza Nur Ünsal'ın değerlendirmelerine de yer verildi.

Ünsal, menopozun doğal bir yaşam dönemi olduğunu, eğitimlerde menopoz sürecinin tüm yönleriyle ele alındığını, menopozdaki kemik sağlığını, beslenme önerilerini, fiziksel aktiviteyi ve menopoz sürecindeki kadınların duygu durum değişikliklerini konuştuklarını belirtti.

Ebe Banı Çiçek Kırdıoğlu Çetin ise verilen eğitimlerle kadınların yaşam kalitesini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kadınlarımıza verdiğimiz bu eğitimlerle hayat kalitelerini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Burada sağlık kontrollerinin düzenli yaptırmalarını, menopoz döneminde yaşayabilecekleri sorunları ve bu sorunlarda yapabilecekleri konusunda onlara yardımcı olup yol gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Eğitime katılan 40 yaşındaki Yeliz Dağıştan da programın kendisi için yol gösterici olduğunu belirterek, alanında uzman kişilerden doğru bilgiye ulaşmanın önemine işaret etti.