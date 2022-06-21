Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi

21.06.2022 10:12
Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi

Liv Hospital Ankara ve İstinye Üniversitesi iş birliğinde 'Olgular Eşliğinde Lokal İleri Evre Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım' başlıklı 'Ankara 1'inci Onkoloji Sempozyumu' düzenlendi.

Liv Hospital Ankara ve İstinye Üniversitesi iş birliğinde 'Olgular Eşliğinde Lokal İleri Evre Kanser Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım' başlıklı 'Ankara 1'inci Onkoloji Sempozyumu' düzenlendi.

Liv Hospital Ankara Genel Müdürü Nazlıhan Alkan ve Akademik İşlerden Sorumlu Medikal Direktör Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap ev sahipliğinde Hilton Otel'de 4 oturum şeklinde gerçekleştirilen sempozyuma, çeşitli üniversitelerden alanında uzman birçok hekim katıldı. Sempozyumun açılış konuşmasını yapan İstinye Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, kanser vakalarının sayısal verilere dayanarak arttığını belirterek, 'Bu sempozyumun birçok konuda faydası olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunarım" dedi.

'CERRAHİSİZ KANSER HASTALIKLARINI TEDAVİ EDEBİLECEĞİZ'

Liv Hospital Ankara Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Saadettin Kılıçkap, sempozyumda farklı kanser türlerindeki son gelişmeleri irdeleyeceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Akıllı ilaç olarak tabir edilen hedefleyici ilaçlar, immünoterapiler gerçekten çok büyük çığır açtılar. Özellikle bazı kanser türlerinde çok daha uzun süreli sağkalım hatta halk arasında 'tamamen kurtulma' olarak adlandırılan 'kür' diyebileceğimiz sonuçlar elde etmeye başladık. Dünyadaki tüm onkologların katılımıyla gerçekleşen 'American Society Of Onkoloji Congress' kanser kongresinde yaşanan yeni gelişmeler oldu. İlk kez lokal ileri evre bir kanser türünde immünoterapik ajan ile 12 hastanın tedavi edildiğini ve bu hastaların tümünün de tam yanıt elde edildiği ifade edildi. Hastalığın tamamen ortadan kalktığına şahit olduk. Bu durumda da cerrahi işlemden ve radyoterapi gibi yan etkilerden kaçınılması mümkün olan bir gelişme söz konusu olacak. Yani hastalar hem hastalıktan kurtulacaklar hem de bunun karşılığında da çok ciddi anlamda bir yaşam kalitesine sahip olacaklar. Bununla birlikte meme ve akciğer kanserinde yeni gelişen immünoterapiler söz konusu. Bunlar özellikle spesifik gruplarda çok daha uzun süreli sağkalım sonuçları elde edebiliyoruz. Bunlar gerçekten ümit verici. Bize de yakında belki de kanserin artık bu kadar korkulacak bir hastalık olmayacağını, kronik bir hastalık haline gelebileceğini düşündürüyor. Daha erken tanı yöntemleri ile cerrahisiz kanser hastalıklarını tedavi edebileceğiz. Yakın dönem için çok iddialı olmamak lazım. Uzun dönemde bunun gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz."

'ERKEN TANI KONULMASINA YARDIMCI OLACAĞINI VURGULAMAK İSTİYORUZ'

Liv Hospital Ankara Genel Cerrahi Prof. Dr. Mahir Özmen de, Türkiye'de tüm tedavi yaklaşımlarının uygulandığını dile getirerek, " Sağlık Bakanlığı'nın uyguladığı tarama programları oldukça önemli. Önemli olan bu hastalıkların erken dönemde tespit edilebilmesi. 40 yaşın üzerindeki bütün hastaların kolonoskopik taramalardan, kolon kanseri açısından tarama programlarından geçmesi gerektiği konusunda halkımızın bilinçlendirilmesinin erken tanı konulmasına yardımcı olacağını ve erken tanı konulmuş kanser türlerinde de tedavi yaklaşımının çok daha yüzeysel, 'izle ve takip et' programı şeklinde bile olabileceğini vurgulamak istiyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Liv Hospital, Ankara, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Ankara'da onkoloji sempozyumu düzenlendi - Son Dakika

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