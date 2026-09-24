Ankara'da organları ters 5 yaşındaki hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Ankara'da organları ters 5 yaşındaki hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu

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Ankara\'da organları ters 5 yaşındaki hasta 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu
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Bilkent Şehir Hastanesi'nde organları ters doğan ve kalbinden çıkan iki ana damarın bağlantısı farklı olan 5 yaşındaki Suriyeli hasta, 6 saatlik ameliyatla sağlığına kavuştu. Prof. Dr. Atakan Atalay, hastanın normal, sağlıklı bir insan olarak yaşayabileceğini söyledi.

ANKARA'da, organları ters tarafta doğan ve kalpten çıkan ana damarların bağlantıları farklı olan Suriye uyruklu Ömer El Zamil (5), Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu Abdurrahman ve Şeyma El Zamil çiftinin 3 çocuğundan Ömer El Zamil, kalbinin içindeki kan akımının önemli 2 ana damar bağlantısı ve vücuttaki iç organları ayna görüntüsünde ters olarak doğdu. Kalbinin de sağ tarafa yakın olması nedeniyle doğumdan itibaren kontrol altında tutulan Ömer El Zamil geçen yıl aralık ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ömer'in yapılan tetkiklerinde, kalbinin vücudun sağ tarafında bulunduğu, normalde kalbin sol tarafından çıkan şah damarının sağ taraftan, sağ tarafından çıkan akciğer damarının ise sol taraftan çıktığı ve kalbin karıncıkları arasında büyük bir delik olduğu belirlendi. Ömer El Zamil, hastanede gerçekleştirilen ve 6 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

'RİSKLİ BİR AMELİYAT KARARI ALDIK'

Operasyonu gerçekleştiren Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Çocuk Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Atakan Atalay, böyle hastalarda tanının anne karnındayken yapılan ultrason ile konulabildiğini ve bu sayede hastaların anne karnındayken uygun gelişmiş merkezlere sevk edildiğini anlatarak, "Bu tür hastalara doğduğunda hemen müdahale etmek gerekebiliyor. Ancak çok nadir olarak bazen erken dönemde ameliyata bu hastaların ihtiyacı olmuyor. Bizim hastamızda olduğu gibi bazen daha geç dönemde ameliyat olabiliyorlar. Bizim için sadece yaşatmak değil, hastanın geri kalan ömründe de sağlıklı bir hayat geçirmesini sağlamak önemliydi. Bu yüzden yüksek riskli olabilecek bir ameliyata karar verdik. 3 boyutlu görüntülemeler kullanılarak ameliyat planlaması yapıldı. Bir tünel oluşturmak yerine kalbin içinde kalpten çıkan iki ana damarı çok ince bir şekilde, tamamen kalpten ayırdık. Bunların altındaki darlıkları giderdikten sonra kalp içinde tekrar ters çevirip koroner damarlarla birlikte tekrar diktik. Kalpteki deliği kapattık ve akciğere giden damardaki darlığı giderdik. Böylece kalpten temiz kanı vücuda yönlendirmeyi başardık" dedi.

'SAĞLIKLI BİR İNSAN OLARAK YAŞAYABİLECEK'

Prof. Dr. Atalay, standart bir kalp ameliyatında kalbin anatomisinin belli olduğunu, ancak bu hastadaki farklılık nedeniyle yön algısını sıfırlayıp yeniden kurmak gerektiğini belirterek, "Yaklaşık 5-6 saat sürdü bu ameliyat. Türkiye'de doğumsal kalp hastalıkları görülme sıklığı genel nüfusla paraleldir ancak bu denli ağır anomalilerin bir arada olduğu vakalar son derece nadirdir. Bu kadar karmaşık bir anatomiye sahip bir kalbe üst düzey bir ameliyatı başarıyla uygulamak, hem mesleki hem de ülkemiz tıp tarihi adına büyük bir gururdur. Çoğu merkezde operasyon şansı bile verilemeyen bu bebeklerin ülkemizde şifa bulması, Türk hekimliğinin geldiği zirve noktasını göstermesi açısından çok kıymetlidir. Bu ameliyat sonrasında da ve geri kalan hayatında büyük ihtimalle herhangi bir farklı bir ameliyata veya kateter anjiyografi işlemine gerek kalmadan normal, sağlıklı bir insan olarak yaşayabilecek" diye konuştu.

'BAŞARILI BİR CERRAHİ AMELİYAT GEÇİRDİ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kardiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Alper Gürsu ise, hastanın doğumsal kalp hastalığı şikayetiyle başvurduğunu belirterek, "Bu hastalık için aslında geç bir yaşta başvurdu. Yaptığımız ekokardiyografik incelemeler sonucunda çocuk kalp damarı cerrahisiyle birlikte yaptığımız konseyde ameliyat kararı alındı. Başarılı bir ameliyat oldu. Normalde şah damarı kalbin sol tarafından, akciğer damarı da kalbin sağ tarafından çıkar. Hastamızda ters taraftan çıkıyordu. Yani akciğer damarı kalbin solundan, şah damarı kalbin sağından çıkıyordu. Aynı zamanda kalbin alt gözler arasında, karıncıklar dediğimiz alt gözler arasında da büyük bir delik vardı. Bu hastalığın esas tamiri için de geç bir yaşta başvurmuştu bizim hastamız. Ama başarılı bir cerrahi ameliyat geçirdi" dedi.

Kaynak: DHA
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