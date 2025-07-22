Ankara\'da Tütün Denetimleri Arttı

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, "Ankara'da denetim kapsamında 85 bin işletmemiz mevcut. Geçen yıl itibarıyla bu 85 bin işletmeye kestiğimiz idari ceza yaptırım oranı yaklaşık 94 milyonun üzerinde. Bu yılın ilk 6 ayında 60 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandı." dedi.

Tütün kullanımının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla Sağlık Bakanlığının, "Dumansız Türkiye" temasıyla başlattığı yeni kampanya kapsamında ülke genelinde tütün kullanımına yönelik çapraz denetimler arttırıldı.

Bu kapsamda, Ankara'da rutin denetimler yoğunlaştırılarak 100 ekip ile geniş çaplı bir denetim süreci başlatıldı.

Denetimler öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtcebe, 2008'de çıkarılan 4207 Sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunla beraber tütün ve tütünün zararlarıyla yoğun bir mücadele başlatıldığını anımsattı.

Kurtcebe, Sağlık Bakanlığının 2024-2028 Eylem Planı çerçevesinde, "Dumansız Türkiye" vizyonu kapsamında tüm illerde tütün denetimlerinin arttırıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla Ankara'da da 100 denetim ekibinin sahada olacağını aktaran Kurtcebe, şunları kaydetti:

"Ankara'da denetim kapsamında 85 bin işletmemiz mevcut. Geçen yıl itibarıyla bu 85 bin işletmeye kestiğimiz idari ceza yaptırım oranı yaklaşık 94 milyonun üzerinde. Bu yılın ilk 6 ayında 60 milyonun üzerinde idari para cezası uygulandı. Yeni bir safhaya geçtiğimiz için daha yüksek oranda denetimlerimiz ve yaptırımlarımız devam edecek. Bunların tamamı vatandaşımızın sağlıklı bir geleceğe kavuşması, gençlerimizin tütün ürünlerinin zararlarından korunması, bağımlılıkların en aza indirilmesi amacıyla Sayın Bakanımız Kemal Memişoğlu'nun talimatlarıyla gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda Ankara ilinde sigara bırakma polikliniği verilerine baktığımızda ise 54 polikliniğimiz mevcut."

Geçtiğimiz yıl sigara bırakma polikliniklerine başvuru sayısının 15 binin üzerinde olduğunu belirten Kurtcebe, bu yıl sigara bırakma polikliniklerine 20 binin üzerinde başvuru beklediklerini ifade etti.

Kurtcebe, her yıl Türkiye'de 100 bin kişinin sigaradan hayatını kaybettiğini hatırlatarak, vatandaşları sigarayla mücadele konusunda duyarlı olmaya davet etti.