Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi

Ankara\'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek, ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminini yaptırmaması sebebiyle beyin kanaması geçirerek entübe edildi.

28.01.2025 21:15
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Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen "yenidoğan çetesi" Türkiye'yi sarsarken; Ankara'dan gelen yeni bir haberle çalkalandı.

AİLE K VİTANİMİ YAPTIRMAMIŞ

Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Bebeğin entübe edilmesinin nedeni ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminin yaptırmamasından kaynaklandığı belirtildi.

AŞILARI DA YAPILMAMIŞ

Öte yandan ailenin topuk kanı ve aşıları da yaptırmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Sağlık Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Fatih Celik:
    Bütün taşları yaptıran karıda görüyoruz çocuklar 3aydabir Hasta oluyor bizim zamanımızda aşı yoktu doktor yüzü görmedik şimdi benim torunlarım sık hasta oluyorlar son toruna yaptirmadim aşıları çelik gibi masallah 43 25 Yanıtla
    Emin çetiner:
    hadi len bizim zamanımızda aşı yoktu ne demek esas şimdiki zaman da aşı yaptîrmıyor veliler 6 4
  • Elif Karakaş Patlar:
    son yıllarda malesef böyle özel taleplerde bulunuyor ve tedaviyi ne söylenirse söylensin red ediyor bazı aileler bilimsel olarak kanıtlanan gerçeklere bile doğal olsun diye hayır diyorlar ne yazık ?? 45 19 Yanıtla
    Ne Pa:
    Cokta dogru yapiyorlar! Yapilan asilarin sebeb oldugu kalici hasarlardan bahseden yok cünkü, bide onlar anlatilsa 10 11
    Gokhan Yildirimkaya:
    ve bedeli tüm çocuklarımız ödüyor .. 7 0
  • Mehmet Akın:
    devletin her kurumunu çürüttüler 19 37 Yanıtla
  • ALİÇO null:
    cahillik başa bela 30 20 Yanıtla
  • yağız spotcu:
    insanları asılarla öldürsünüz dogal olarak korkuyor kımse bıle bıle yabrusuna kıymaz ama siz pandemi ayagına herkese kıydınız 23 10 Yanıtla
  • Ahmet Önal:
    Bu vitamin aşısı nedir bilmiyorum hamileyken vurulan iğneler den sonra yeni nesil çocuklarla gençlerin ne durumuna bakınız büyük çoğunluğu Şeker hastası büyük çoğunluğu gözleri görmüyor büyük çoğunluk gözlük kullanıyor lens kullanıyor. ceşitli hastalık sahibi oldular hep 8 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    saglik sistemi rezil durumda menzil tarikat rezil etti milleti 3 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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