Ankara\'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi

Elif Karakaş Patlar:

son yıllarda malesef böyle özel taleplerde bulunuyor ve tedaviyi ne söylenirse söylensin red ediyor bazı aileler bilimsel olarak kanıtlanan gerçeklere bile doğal olsun diye hayır diyorlar ne yazık ??

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Ne Pa: Cokta dogru yapiyorlar! Yapilan asilarin sebeb oldugu kalici hasarlardan bahseden yok cünkü, bide onlar anlatilsa 10 11