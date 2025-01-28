Türkiye'de son dönemde görülen en büyük sağlık skandalı olarak nitelendirilen "yenidoğan çetesi" Türkiye'yi sarsarken; Ankara'dan gelen yeni bir haberle çalkalandı.
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde 2 aylık bir bebek beyin kanaması nedeniyle entübe edildi. Bebeğin entübe edilmesinin nedeni ailesinin yeni doğan bebeklere yapılması gereken K vitaminin yaptırmamasından kaynaklandığı belirtildi.
Öte yandan ailenin topuk kanı ve aşıları da yaptırmadığı öğrenildi. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Sağlık › Ankara'da yenidoğan bebek skandalı: Aile ihmal etti, bebek beyin kanaması geçirdi - Son Dakika
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