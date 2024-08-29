Sağlık

Ankara Medicana International Hastanesinden "Diyabet Farkındalık" Etkinliği

ANKARA - Medicana International Ankara Hastanesi ve Etimesgut Belediyesi iş birliğinde diyabet hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenlendi.

Medicana International Ankara Hastanesi ve Etimesgut Belediyesi iş birliği ile diyabet hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak için Etimesgut Belediyesi Kent Konseyi binasında etkinlik gerçekleştirildi.

'Diyabeti Tanı, Sağlığını Koru' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, son dönemde artış gösteren diyabet hastalığı ve hastalıktan korunma yöntemlerine vurgu yapıldı.

"Tedbir alınarak diyabet görülme sıklığı azaltılabilir"

Medicana International Ankara Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Altay, yaptığı konuşmasında, diyabet hastalığının yüzde 90'lık kısmını Tip-2 Diyabetin oluşturduğunu belirterek, "İleri yaşlarda, fazla kilolu ve hareketi az olan bireylerde görülen diyabetten korunmak veya bu hastalığı ötelemek gerçekten mümkün. Kilo vermek, sağlıklı beslenme kurallarına uymak, hareketli bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli bir egzersiz programı diyabetten korunmada çok kıymetli. Sigaranın ve alkolün bu anlamda önemli bir risk faktörü olduğunu da vurgulamak isterim. Bu alışkanlıkları azaltmak, hatta sıfırlamak en ideal korunma yollarından biridir. Bunlara dikkat etmek ile beraber özellikle de çocuklarımızı bu anlamda eğitmemiz, evimize aldığımız, yediğimiz ve tükettiğimiz gıdaların sağlıklı olması ile kalorisinin uygun olması gibi birtakım tedbirleri alarak mutlaka diyabet görülme sıklığını azaltabiliriz" ifadelerini kullandı.

Genetik, diyabette önemli bir faktör

Genetik geçişin özellikle Tip-2 diyabette önemli bir risk faktörü olduğunun altını çizen Altay, "Bir aile bireyinde diyabet varsa diğer bireylerde de bu rahatsızlığın görülme riski yüzde 30, 40 hatta 50'ye varan oranlarda artış gösteriyor. Bu sebeple evde bir kişide diyabet olduğu durumları dikkat almamız gerekir. Hastalar hekime başvurduğunda mutlaka bu durumu belirtmelidir" dedi.

"Paketli gıdadan kesinlikle uzak durulmalı"

Diyabet hastalarının hazır paketli gıdalardan kesinlikle uzak durmaları gerektiğine dikkati çeken Altay, sözlerine şöyle devam etti:

"Paketli gıdalarda kalori miktarı da oldukça yüksektir. İçerdiği yağ da tabii çok önemli. Bu konuda trans yağların da rolü var. Tip 1 diyabet için bebeklik döneminde veya anne karnındayken paketli gıdalarda bulunan bir takım toksinlere ve yabancı maddelere maruz kalınması günümüzde tartışılıyor. Bu sebeple hazır paketli gıdalardan mümkün mertebe uzak durmamız hele ki çocuklarımızı daha çok uzak tutmamız gerekir."

"Diyabet yönetiminde en önemli nokta kan şekeri ve kilo ağırlık kontrolü"

Medicana International Ankara Hastanesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyem Sena Nur Doğan ise diyabet yönetiminde en önemli noktanın kan şekeri ve kilo ağırlık kontrolü olduğunu belirterek, "Kan şekeri kontrolünü sağlamak için de tükettiğimiz gıdaların kan şekerimizi dengeli yükselten, tam tahıllı ve lif oranı yüksek gıdalar olması gerekiyor. Bunlara örnek olarak tam tahıllı ekmek, çavdar ekmeği ve ekşi maya ekmek gibi ekmek türlerine örnek verebiliriz. Bunun yanında bulgur, tam buğday makarna gibi yine tahıl oranı yüksek karbonhidrat kaynakları bizim için önemli. Lif oranı yüksek ürünler arasında sebzeler ve kuru baklagillere yer verebiliriz. Bunlar kan şekerinizin daha dengeli yükselmesine ve tokluk süresinin uzun olmasına destek sağlayacaktır ama bunun yanında protein ve sağlıklı yağlarla kan şekeri yönetimimiz çok önemli" açıklamasında bulundu.

"En doğru bilinen yanlışlardan biri aç kalırsam kan şekerim yükselmez, düşüncesi"

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Diyabet hastalarında aslında en doğru bilinen yanlışlardan biri 'Aç kalırsam kan şekerim yükselmez' düşüncesi ama tam tersi vücudumuzu aç bırakırsak kan şekerimiz daha da yükselir. Burada dengeli ara ve ana öğünler tüketmemiz çok önemli. Karbonhidrat veya şeker kaynağı olarak tükettiğimiz meyvelerin yanına eğer ki protein ve sağlıklı yağ eklersek; kan şekerini hızlı yükseltici ürünlerin etkilerini azaltmış olabiliriz. Burada önemli olan protein ve yağları mutlaka karbonhidratların yanına eklemek olacaktır."