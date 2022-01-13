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DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu - Son Dakika

DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu

13.01.2022 10:55

Diyarbakır'da anne karnındayken böbreğinde kanal darlığı tespit edilen bebek doğduktan 2 ay sonra geçirdiği cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Diyarbakır'da anne karnındayken böbreğinde kanal darlığı tespit edilen bebek doğduktan 2 ay sonra geçirdiği cerrahi müdahale ile sağlığına kavuştu.

Perihan Kaya'nın hamileyken yaptırdığı kontrollerde bebeğin sağ böbreğinde kanal darlığı tespit edildi. Bebek doğuma kadar doktorlar tarafından takip edildi.

Doğumun ardından da bir süre evde takibe alınan bebeğinin sürekli ağlamasından endişe duyan anne Kaya, Diyarbakır Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde bebeğin sağ böbreğindeki kanal darlığının idrarın idrar torbasına geçişini engellediği, böbrek içinde biriken idrarın de böbreğin şişmesine neden olduğu tespit edildi.

Cennet bebek Üroloji Uzmanı Op. Dr. Erdoğan Bilici tarafından gerçekleştirilen 2 saatlik operasyonla şifa buldu.

"Müdahale etmeseydik böbrek normal fonksiyon göremez hale gelecekti"

Op. Dr. Bilici AA muhabirine, ağlama şikayetiyle getirilen bebeğin böbreğinde ileri derecede şişkinlik saptadıklarını söyledi.

Bu şişkinliğin böbreğe zarar verme noktasına geldiğini gördüklerini dile getiren Bilici, "Böbrek kanalının dar olması nedeniyle böbrekteki idrar aşağı doğru süzülemiyor, böbrek içerisinde kalıyordu. Bu da böbreğin ileri derecede genişlemesine sebep oluyordu." dedi.

Bilici, bu şişkinlik nedeniyle bebekte ağrılar oluştuğunu aktararak, idrarın kanaldan hiç geçememesi nedeniyle erken dönemde ameliyat kararı almak zorunda kaldıklarını belirtti.

"Müdahale etmeseydik maalesef böbrek normal fonksiyon göremez hale gelecekti ve ileriki dönemlerde böbrekler belki çalışamaz durumda olacaktı" diyen Bilici, bebeğin dokuları tam gelişmediğinden son derece dikkatli bir şekilde başarılı bir ameliyat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Bilici, bebeği birkaç gün içinde taburcu etmeyi planladıklarını dile getirerek, "Ameliyattan sonra hastamızın ilk şikayetleri gerilemiş durumda. Taktığımız stentin bebekte yaklaşık bir ay kalması gerekiyor. Bir ay sonra hastamız geldiğinde stenti alacağız." diye konuştu.

"Çocuğumu kucağıma aldım. Çok şükür sağlığı yerinde"

Anne Kaya da, bebeğinin sağlığına kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ameliyatı gerçekleştiren doktor ve sağlık ekibine teşekkür eden Kaya, ""Allah onları başımızdan eksik etmesin. Çocuğumu kucağıma aldım. Çok şükür sağlığı yerinde." ifadelerini kullandı.

Anne ve babalara bebeklerini sürekli ağlaması halinde doktora götürmeleri tavsiyesinde bulunan Kaya, "'Çocuktur ağlar, susar.' dememeliyiz. Annem, 'Götürme doktora, bir şeyi yoktur.' demişti ama öyle olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaya çiftinin ilk çocuklarının da henüz 5 aylıkken aynı rahatsızlıktan dolayı operasyon geçirdiği öğrenildi.

DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu
DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu
DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu

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Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Araştırma, Bebek, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık DİYARBAKIR - İki aylık bebek böbrek ameliyatıyla şifa buldu - Son Dakika


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