Anne Sütü Bebek İçin Hayati Öneme Sahip - Son Dakika
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Sağlık

Anne Sütü Bebek İçin Hayati Öneme Sahip

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Uzman Doç. Dr. Tubaş, anne sütünün bağışıklık ve beyin gelişimi için kritik olduğunu belirtti.

07.10.2024 14:35
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Bebeğin ilk dopingi: Anne sütü

Çocuk Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş:

"Anne sütü, bebeğin bağışıklığının artması ve beyin gelişimi için çok önemli"

"6 ay sadece anne sütü, 2 yıl ek gıdalarla birlikte emzirme devam etmeli"

KAYSERİ - Anne sütünün bağışıklığı arttırdığını ve çocukların beyin gelişimini desteklediğini vurgulayan Çocuk Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş "Anne sütü mucizevi bir sıvıdır. Annelerin ilk 6 ay sadece emzirmelerini destekleyelim. 2 yaşına kadar ise ek gıdalar olsa dahi emzirme devam etmeli" dedi.

Anne sütünün herkes için çok önemli olduğunu dile getiren Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Hastalıkları ve Sosyal Pediatri Uzmanı Doç. Dr. Filiz Tubaş, Emzirme Haftası vesilesiyle faydalı bilgiler verdi. Emzirmenin herkese faydası olduğundan bahseden Doç. Dr. Tubaş "Emzirme sadece annenin sağlığı için değil herkes için, ülke ekonomisi için bile çok önemli ve yapılması gereken bir durum. En çok karşılaştığımız şeylerden bir tanesi annelerin; 'Ben çocuğumu emziremiyorum. Hiç emziremeyecek miyim?' korkuları. Halbuki bu süreç öğrenilebilir bir süreç" diye konuştu.

"Bebeğin ilk bin günü çok önemli"

Ülkemizde ilk 6 ay sadece anne sütü verme oranının çok düşük olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Tubaş "İlk 6 ay anne sütüyle ve 6 aydan sonra 2 yaşına kadar tamamlayıcı besinlerle beraber anne sütü almak çok önemli ve hayatidir. 'İlk bin gün' dediğimiz, bebeğin anne karnına düştüğü günden itibaren sonrasındaki 2 yaşa kadarki dönem bebeğin beslenmesi, alerjik durumlara karşı bağışıklığını geliştirmesi, kanser gibi hastalıklarla mücadele etmesi ve bağışıklığın artması için çok önemlidir" dedi.

"Anne sütü bebeklerin zihinsel ve fiziksel gelişimi için önemli"

Anne sütünün bebeklerin hem fiziksel hem de zihinsel gelişimi için çok önemli olduğunu aktaran Doç. Dr. Tubaş, "Anne sütü aslında mucizevi bir sıvıdır. Her anne kendi bebeğine özgü süt salgılar. Anne sütünün bebekleri zatürreden, çölyak hastalığından, diyabetten koruduğunu düşünüyoruz. Ayrıca sağlıklı bir büyüme için de anne sütünü vermek çok önemlidir. Çocukların beyin gelişimi için ve okul başarılarının daha iyi olması için de gerçekten anne sütü gereklidir" dedi.

"Anne sağlığı için de önemli"

Bu durumun anne sağlığı için de çok önemli olduğuna değinen Doç. Dr. Tubaş annelere çocuklarını emzirememek ile ilgili kaygıya kapılmamaları çağrısında bulundu. Kendisinin de bir anne olarak bu süreci yaşadığını belirterek, annelerin emzirmeye istekli olmasının, doğum sonrası sosyal hayatını emzirmeye göre yeniden organize etmesinin anne ve bebek sağlığı için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Herhangi bir problem yaşanması durumunda ise kendilerinin de her zaman destek olacağını belirtti.

Anne Sütü Bebek İçin Hayati Öneme Sahip
Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Anne Sütü Bebek İçin Hayati Öneme Sahip - Son Dakika

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