Anne ve Bebek Sağlığı İçin Eğitim Programı

Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, anne ve bebek sağlığının korunması ile sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması amacıyla sağlık personeline yönelik eğitim programı düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihleri arasında Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) Birimi koordinesinde gerçekleştirilen ve 15 gün süren eğitim programına 5 doktor, 8 ebe ve 10 hemşire olmak üzere toplam 23 sağlık personeli katıldı.

Eğitimlerde, Üreme Sağlığına Giriş, Aile Planlaması ve Danışmanlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlar, Gençliğe Yönelik Üreme Sağlığı Hizmetleri ile Güvenli Annelik başlıklarından oluşan beş temel modülde teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

Programla, özellikle sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı vatandaşlara sunulan hizmetlerin niteliğinin artırılması ve sağlık personelinin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Eğitim programının sonunda kursiyerlere katılım belgeleri, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Salih Coşkun, Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Aslan İskender ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Şube Müdürü Orhan Şengül tarafından verildi. - ERZİNCAN