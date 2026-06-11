Antalya'da Romatoloji Kongresi - Son Dakika
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Antalya'da Romatoloji Kongresi

Antalya\'da Romatoloji Kongresi
11.06.2026 10:40
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Uluslararası Türk Romatoloji Kongresi'nde romatizmal hastalıklar ve yeni tedavi yöntemleri ele alındı.

Tüm dünyada giderek artan sıklıkta görülen, tanı konulması bazen 7-10 yıl gecikebilen romatizmal hastalıklarla ilgili olarak romatoloji ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanları Antalya'da Uluslararası katılımlı Türk Romatoloji Kongresi'nde bir araya geldiler.

Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD) tarafından düzenlenen Türk Romatoloji Kongresi'nde, iltihaplı romatizmalar, kas romatizmaları, yaygın ağrılı hastalıklar uzmanları tarafından gözden geçirildi. Ülkemizde romatizmal hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen en eski derneğin deneyimi, bu hastalıkların tedavisinde geliştirilen yeni ilaçlar, yapay zekanın yeri, ultrason gibi hızlı değerlendirme yöntemleri, beslenme, besin takviyeleri, fizik tedavi yöntemlerinin etkisi gibi kapsamlı yaklaşımlarla güncellendi.

Türk Romatoloji Kongresi hakkında bilgi veren Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Ayşegül Ketenci kongrenin ardından yaptığı değerlendirmede, "İki salonda dört gün boyunca devam eden toplantılarda fiziksel tıp ve rehabilitasyon yöntemleri ile zenginleşmiş romatoloji hastalıkların yönetimi konusunda güncel bilgiler paylaşıldı. Doğumdan ölüme egzersizle, sağlıklı beslenme ile longevity, ağrı kontrolünde güncel algolojik yaklaşımlar, romatizmal hastalıklarda estetik, ilaç yan etkileri ve korunulması öne çıkan konulardı. Sadece sağlıklı olmak değil, aktif ve fonksiyonel bir yaşam sürmenin mümkün olabileceği vurgulandı" dedi.

Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Özgür Akgül de açıklamasında, "Uluslararası Katılımlı Türk Romatoloji Kongresi 2026, 20-24 Mayıs 2026 tarihleri arasında romatoloji, fiziksel tıp ve rehabilitasyon ve ilgili disiplinlerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede romatoid artrit, aksiyel spondiloartrit, sistemik lupus eritematozus, vaskülitler, Behçet hastalığı, otoinflamatuvar hastalıklar, kristal artritler, miyozitler ve romatizmal hastalıklarda gebelik yönetimi gibi temel başlıklar ele alındı. Kongre, güncel bilimsel gelişmelerin paylaşılması, genç hekimlerin eğitimi, disiplinler arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve romatoloji pratiğinde yenilikçi tedavi yaklaşımlarının tartışılması açısından önemli bir bilimsel platform oluşturdu" şeklinde konuştu.

Dört gün süren kongrede erken ve doğru tedavi, uygun tedaviye zamanında ulaşmak, hastalıkların bütüncül değerlendirilmesi, modern tekniklerin kullanılması ve doğumdan ölüme sağlıklı yaşayabilmek için multidisipliner çalışmanın önemi vurgulandı. - BURSA

Kaynak: İHA

Antalya, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Antalya'da Romatoloji Kongresi - Son Dakika

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