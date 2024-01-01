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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı - Son Dakika
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Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı

Antalya'da gerçekleştirilen nakillerde kritik görevler üstlenen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerini organ bağışına ikna ederek 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı
01.01.2024 - 11:13,  Güncelleme: 11:50
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Antalya'da gerçekleştirilen nakillerde kritik görevler üstlenen Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, geçen yıl beyin ölümü gerçekleşen hastaların ailelerini organ bağışına ikna ederek 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı.

Hastane bünyesinde 2015'te faaliyete başlayan Organ Nakli Merkezi, 2023'te de nakil bekleyen hastalara umut oldu.

Merkezde görev yapan 2 koordinatör, hem beyin ölümü gerçekleşen kişilerin aileleriyle görüşüp bağışta bulunmalarını hem de merkeze bağlı illerdeki organların alımından hastaya ulaştırılma sürecinin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyor.

Ailelerin en acılı anlarında onlara destek verirken bir yandan da organ bekleyenler için organ bağışı talebinde bulunan ekip, son bir yılda 10 hastanın ailesini bağışa ikna etti.

"Organ bağışı artarsa 2-3 kat hastaya şifa olabiliriz"

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arif Aslaner, AA muhabirine, merkez kurulduğu günden bu yana 42 karaciğer ve 107 böbrek nakli gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl ilk aylarda hızlı bir başlangıç olmasına karşın sonraki 5-6 ayda Akdeniz Bölgesi'nde organ bağışının neredeyse hiç olmadığını belirten Aslaner, 3-9 Kasım Organ Nakli Haftası'ndaki etkinliklerden sonra bir hareketlilik gördüklerini kaydetti.

Organ nakil koordinatörlerinin bağış konusunda fedakarca çalıştığını dile getiren Aslaner, "Hastaların bağışlanan kalp, akciğer, kornea, karaciğer ve böbrek gibi organlarından, karaciğer ve böbreği hastalarımız için kabul ediyoruz. Bağışçımızın kalp ve akciğeri gibi diğer organlarının çıkarımı ise diğer nakil merkezlerinden gelen ekiplerce gerçekleştiriliyor." dedi.

Aslaner, organ bağışına dikkati çekmek için "Bir bağış, bir hayat" sloganını kullandıklarını, her bağışlanan organın, bir hastanın şifasına vesile olduğunu ifade etti.

Organ bekleyen yüzlerce hastaları olduğunu vurgulayan Aslaner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde karaciğer ve böbrek yetmezliğiyle gelen hastalarımız için organ bağışı çok elzem. Çünkü hastalarımız listede bağış beklerken kaybediliyor. Halbuki organ nakli sayılarımız artsa bu hastalarımız daha uzun süre yaşamlarına devam edecekler. Organ bağış sayıları ülkemizde oldukça düşük. Beyin ölümü gerçekleşen hastalarımızın yaklaşık yüzde 20'si organ bağışına dönüşebiliyor. Yüzde 20'yi yüzde 40'lara, yüzde 50'lere çıkartabilirsek 2-3 kat hastaya şifa olabiliriz. Bu konuda halkımızı biraz daha bilinçlendirmek faydalı olacaktır."

"İnsanları duyarlı olmaya davet ediyoruz"

Organ Nakil Koordinatörü Recayi Madaslı ise 2023'te hastanelerinde beyin ölümü gerçekleşen 10 bağışçıdan alınan 10 karaciğer, kalp, akciğer, 16 kornea ve 20 böbreğin Türkiye genelindeki hastalara nakledildiğini söyledi.

Ailelerin en acılı zamanlarında onları organ bağışına ikna etmek gibi önemli bir görevi yürüttüklerini ifade eden Madaslı, "Beyin ölümü gerçekleşmiş kişiler solunum cihazına bağlı şekilde yoğun bakım ünitesinde yatıyor. Üzücü bir durumda yakınlarının organ bağışlaması, organ bekleyen insanlar için sevindirici bir haber oluyor. Organ bağışı konusunda insanları duyarlı olmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Madaslı, geçmişte hastanelerinde nakil olan bir kişinin yaşadıklarını ise şöyle anlattı:

"Bir amcanın oğlu trafik kazası geçiriyor. Beyin ölümü gerçekleşiyor. Ama anne baba organ bağışı yapmıyor. Daha sonra amcanın kendisine organ ihtiyaç oluyor. Yoğun bakım uzmanları 'Sabaha kadar organ bulunmazsa hastayı kaybedeceğiz' demişti. Kadavradan yapılan organ bağışı ile nakil olarak sağlığına kavuştu. Hala hastanemize gelip giderler. 'Keşke biz de oğlumuzun organlarını bağışlasaydık da başkalarına şifa olsaydı' diyerek pişmanlık yaşıyorlar."

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 48 kişinin yeni yıla sağlıklı girmesini sağladı - Son Dakika


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