Endonezyalı turist tatil için geldiği Alanya'da göğsündeki 3 kiloluk kitleden kurtuldu

Antalya'nın Alanya ilçesinde, ağzından kan geldiği için hastaneye başvuran Endonezyalı turistin göğüs kafesinden 3 kilogramlık kitle çıkarıldı.

Tatil için ilçeye gelen 19 yaşındaki Endonezyalı I Made Pagehyasa Sangging, öksürdüğünde ağzından kan geldiği için Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Muayene edilen Sangging'in sağ göğsünde kitle tespit edildi. Ameliyata alınan Endonezyalı hastanın göğüs kafesinden 3 kilogram ağırlığında ve 20 santimetre boyutunda bir kitle çıkarıldı.

Operasyonu gerçekleştiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Oktay Aslaner, gazetecilere yaptığı açıklamada, tetkiklerde kitlenin kalbe ve diğer organlara baskı yaptığını tespit ettiklerini söyledi.

Hastayı acil olarak ameliyata aldıklarını belirten Aslaner, sağ göğüs kafesinden iki akciğer arasında kalan 3 kilogram ağırlığındaki kitleyi aldıklarını ifade etti.

İlerleyen tıbbi cihazlar ve hastanedeki yoğun bakım olanakları ile ilerlemiş tümörlere müdahale edebildiklerini anlatan Aslaner, "Operasyonla hastanın akciğeri açıldı, kalbi rahatladı ve akciğer atar damarı normal hale geldi. Kitlenin tamamen çıkarılmasıyla hasta yeniden sağlığına kavuştu." dedi.

Sangging da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi. Artık daha sağlıklı bir şekilde tatilini yapabileceğini ifade eden Sangging, operasyonu gerçekleştiren hekimlere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.