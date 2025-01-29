Antalya Obezite Merkezi ile Sağlıklı Kilo Veriminden Mucizeler

Sağlık

Antalya Şehir Hastanesi bünyesindeki obezite merkezine başvuranlar, sağlıklı beslenme, aktivite ve yaşam tarzı değişikliğini öğrenerek kilo verip bazı hastalıklarından da kurtulabiliyor.

Hastane bünyesinde yaklaşık 6 ay önce açılan obezite merkezi, her yaş grubundan sağlıklı ve kalıcı kilo vermek isteyenlerin adresi oldu. Merkeze başvuranlar, Sağlık Bakanlığının düzenlediği eğitimlerde uzmanlaşmış diyetisyen, psikolog, fizyoterapist, hemşire ve uzman hekimler gözetiminde sağlıklı beslenmeyi, doğru aktiviteyi ve yaşam tarzı değişikliğini öğreniyor.

Uzmanlar bireysel değerlendirerek, hastalara gerekli önerilerde bulunuyor. Takiplerde olumlu sonuç alınanlar bir üst sürece dahil edilerek, 10-15 kişilik gruplarla önce haftada iki kez,sonrasında haftada ayda bir kez şeklinde eğitimler veriliyor.

Bu süreçte hastalar, endokrinoloji ve metabolizma, fizik tedavi ve rehabilitasyon, kardiyoloji, psikiyatri ve genel cerrahi uzmanları tarafından değerlendiriyor. Obeziteye eşlik eden hastalık varsa uzmanlar tarafından tedavi edilerek, onayı alınarak programa devam ediliyor.

Eğitimlerle hastaların sağlıklı yaşam tarzı konusunda davranış değişikliği geliştirmeleri sağlanıyor. Merkezde okul gibi 6 ay süren eğitimlere katılan aşırı kilolular ve obezler, kalıcı ve sağlıklı kilo vermeyi başararak, diyabet, çeşitli kanserler ve Alzheimer dahil birçok kronik hastalık riskinden de korunabiliyor.

"Klinik iyileşme çok iyi"

Merkezin Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Remziye Nur Eke, AA muhabirine, ağustos sonunda kurulan merkezde multidisipliner yaklaşımla kilo problemini çözmeye çalıştıklarını söyledi.

Vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan ve 18 yaş üzeri tüm hastaların başvurabileceğini anlatan Eke, merkezdeki tek şartın hastaların düzenli olarak gelerek, kontrollerini yaptırmaları olduğunu ifade etti.

Merkeze 300 civarında başvuru olduğuna değinen Eke, "Klinik iyileşme çok iyi. Yüzde 10'dan fazla kilo verdirmek bile hastalarımızda kan basıncı, kolesterol düzeyi, karaciğer ve iç organ yağlanmasında çok ciddi iyileşme sağlıyor. Bir süre sonra çok kilo veren hastaları tanıyamıyoruz. '3 ilaç kullanıyordum bıraktım' diyenler oluyor. 70'li yaşlarda hastalarımız var. Yağdan verip kas oranını artırıyor." diye konuştu.

"Birçok hastalığım obezite kaynaklıymış"

Kilo verenlerden 62 yaşındaki Turgut Çelebioğlu da merkezdeki eğitimlerin tamamına katılarak, önerilere uyduğunu ifade etti.

Psikologların motive ettiğini, diyetisyenlerden sağlıklı beslenmeyi öğrendiğini anlatan Çelebioğlu, "100 kilo olunca obezite merkezine başvurdum. İlaç kullanmadan sağlıklı beslenme ve aktiviteyle üç ayda 22 kilo verdim. Kalp rahatsızlığım, bel ve boyun fıtıklarım, idrar yolları rahatsızlığım vardı. Uzun yıllardır astım ve nefes darlığı tedavisi görüyorum. 3 stent takıldı, 4 anjiyo oldum. Kilo verince sıkıntılarımın birçoğunun yok olduğunu, bazılarının çok azaldığını gördüm. Birçok hastalığım obezite kaynaklıymış." dedi.

Öncesinde gece çok sık idrara çıktığını aktaran Çelebioğlu, günü 10 bin adımla ve aktiviteler yaparak tamamladığını vurguladı. Hiçbir yemekten de mahrum kalmadığını anlatan Çelebioğlu, "Ekmek yemesek zayıflarız sanıyorduk öyle değilmiş, günlük protein ve karbonhidrat dengesini sağlamak gerekiyormuş." dedi.

"Diyet listesi vermiyoruz"

Diyetisyen Seda Doğar, obezite merkezinde diyet listesi vermediklerini, çikolatayı da patates kızartmasını da yasaklamadıklarını sadece ölçüyü öğrettiklerini belirtti.

Klinik psikolog Vildan Temelkuran Bulut ise duygusal yeme alışkanlığı olanlara terapi verildiğini, yeme alışkanlıkları üzerine davranış değişikliği yaptıklarını kaydetti.