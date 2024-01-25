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Ara tatilde uzmanından öğrenci ve velilere öneriler

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı Doktor Muhammed Al Bayati ise ara tatilde öğrenci ve velilere önerilerde bulundu.

Ara tatilde uzmanından öğrenci ve velilere öneriler
25.01.2024 - 16:59,  Güncelleme: 17:34
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Ara tatilde uzmanından öğrenci ve velilere öneriler

İSTANBUL - İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzmanı Doktor Muhammed Al Bayati ise ara tatilde öğrenci ve velilere önerilerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karnelerini alarak 16 gün sürecek yarıyıl tatiline girdi. Çakmak Erdem Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uzman Doktor Muhammed Al Bayati ara tatillerini yapacak öğrenciler ve velileri için önerilerini paylaştı.

Velilerin öğrencileri dinlemesi gerektiğini belirten Psikiyatrist Uzman Doktor Muhammed Al Bayati, "Ebeveynlere zaman geçirmek değil de kaliteli zaman geçirmelerini tavsiye ederim. Çocuklarla birlikte oyun oynamak, göz teması kurarak telefonlardan ekranlardan uzak kalarak, oyunlar oynanabilir, mutfakta beraber yemek yapılabilir. Ebeveyn dediğimiz anne ve babadır. Çocuklara zaman ayırmaları gerekiyor. Dışarıda beraber piknik yapılabilir. Futbol maçı, tiyatro veya parkta zaman geçirme olabilir. Bütün gün çocuklarla zaman geçirmek zorunda değiliz ama kaliteli zaman geçirmemiz yeterlidir. bazen çocukların tepkileri farklı olabilir. Ev ortamında farklı olabilir, okulda farklı olabilir. Tam olarak hangi konuda sıkıntı varsa onları iyi değerlendirmek gerekir. Çocukları iyi dinlemek gerekir, çocuklarla zaman geçirmek dediğimiz şey çocukları dinlemektir. Çocukları anlamamız ve hissetmemiz lazım. Onları hissettikten sonra onlara göre davranabiliriz" dedi.

Kaynak: İHA
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