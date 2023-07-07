Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı - Son Dakika
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Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı

Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı

07.07.2023 18:31

Ardahan Valiliği, şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip SAT-2 virüsünün yayılımını azaltmak amacıyla il genelindeki tüm köyler ve mahallelerin karantinaya alındığını duyurdu. Karantina süresince hayvan pazar yerleri kapatılacak ve tedbirlere uymayanlara idari işlem uygulanacak.

Ardahan Valiliği, çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösteren şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip SAT-2 virüsünün yayılımının azaltılması amacıyla, il genelinde tüm köyler ve mahallelerin karantinaya alındığını bildirdi.

Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle tüm köyler ve mahalleler karantinaya alındı

"ÇOK HIZLI ŞEKİLDE YAYILMA ÖZELLİĞİ GÖSTERİYOR"

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İlimizde de görülen ve çok hızlı bir şekilde yayılma özelliği gösteren şap hastalığı ve İran kaynaklı yeni tip SAT-2 virüsünün yayılımının azaltılması amacıyla il genelindeki tüm köyler ve mahallelerimiz karantinaya alınmıştır.

Ardahan'da şap hastalığı nedeniyle tüm köyler ve mahalleler karantinaya alındı

HAYVAN PAZAR YERLERİ KAPATILDI

Şap hastalığının aktif olarak devam ettiği yerlerde kordon, karantina, eğitim, tecrit ve dezenfeksiyon işlemlerinin yapılmasına, karantinaya alınan mihraklarda karantina tedbirlerine uyulup uyulmadığının kontrolünün sağlanmasına ve İl genelinde kontrolsüz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla kolluk kuvvetlerince denetim ve kontrol faaliyetlerinin artırılmasına, il genelindeki tüm hayvan pazar yerlerinin karantina süresince kapatılmasına, alınan tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında gerekli idari işlemlerin uygulanmasına karar verilmiştir."

Kaynak: DHA
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Son Dakika Sağlık Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ardahan'da Şap Hastalığı Nedeniyle Köyler ve Mahalleler Karantinaya Alındı - Son Dakika
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