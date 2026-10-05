Artvin'de kardiyorenal sendrom konferansında günlük tuz tüketimi 11 grama düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de kardiyorenal sendrom konferansında günlük tuz tüketimi 11 grama düştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de kardiyorenal sendrom konferansı düzenlendi; Vali Turan Ergün tansiyon ve kan şekeri takibini önerdi. Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Sağlık Bakanlığı ile yürütülen çalışmalarla günlük ortalama tuz tüketiminin 18 gramdan 11 grama düşürüldüğünü belirtti.

Artvin'de, Türk Kalp Vakfı, Türk Böbrek Vakfı ve Artvinliler Hizmet Vakfı organizasyonunda "kardiyorenal sendrom" konulu konferans düzenlendi.

Kalp ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyen sorunlara dikkat çekmek amacıyla Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konferansta konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, sağlığın korunması için doğru bilgiye ulaşmanın önemli olduğunu söyledi.

Vali Ergün, kardiyorenal sendromun diyabet, yüksek tansiyon ve obezite gibi ortak risklerle mücadeleyi daha önemli hale getirdiğini belirterek, "Tansiyonunuzu ve kan şekerinizi takip ettirin, özellikle risk grubundaysanız kontrollerinizi ihmal etmeyin. Tuzu azaltmak, dengeli beslenmek, sağlık durumumuza uygun biçimde hareket etmek ve tütünden uzak durmak, sağlığımız için atabileceğimiz önemli adımlardır. Bu adımları aile hekimlerimizin rehberliğinde hayatımıza yerleştirebiliriz." diye konuştu.

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ise hastalıklar ortaya çıkmadan önce sağlık kontrolü yaptırılmasının önemine dikkati çekti.

Vakfın, Türkiye genelindeki çalışmalarının yanı sıra uluslararası alanda da faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Güven, özellikle gençlerde ve sporcularda görülen ani ölümler üzerine çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların ve gençlerin spor yapabilecekleri alanların artırılması gerektiğini dile getiren Güven, bu konuda ailelerin, eğitim kurumlarının, yerel yönetimlerin ve kamu kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine işaret etti.

Güven, organ bağışına da değinerek, "Bence bir hayat kurtarmak her şeyden çok önemli diye düşünüyorum." dedi.

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk de kalp ve böbrek sağlığının birbiriyle yakından ilişkili olduğunu belirtti.

Vücuttaki organların birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğinin altını çizen Erk, kalpteki hastalıkların böbrekleri, böbreklerdeki hastalıkların da kalbi olumsuz etkileyebildiğini vurguladı.

Erk, çocukluk çağı obezitesiyle mücadeleye önem verdiklerine dikkati çekerek, yaklaşık 20 yıldır sürdürdükleri bilgilendirme çalışmaları kapsamında 65 ile ulaştıklarını kaydetti.

Aşırı tuz ve şeker tüketiminin azaltılması gerektiğini de aktaran Erk, Sağlık Bakanlığı ile yürüttükleri çalışmalar sonucunda günlük ortalama tuz tüketiminin 18 gramdan 11 grama düşürüldüğünü sözlerine ekledi.

Konferansta, Türk Kalp Vakfı Pediatrik Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Türkan Ertuğrul "Çocuklarda Hipertansiyon", Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Aydın Türkmen "Böbreklerin Sağlığı ve Kalp ile İlişkisi", Türk Kalp Vakfı Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hüseyin Deniz Kılıç ise "Kalp Damar Sağlığı ve Böbrekle İlişkisi" konularında sunum yaptı.

Kaynak: AA
Sağlık BakanlığıTuran ErgünTimur ErkTansiyonArtvinSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor 18 saatte dikkat çeken tablo 3 kentimiz deprem fırtınası yaşıyor! 18 saatte dikkat çeken tablo
TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu TFF duyurdu, Jose Mourinho bayram etti! Bu haberin gelmesini hiç beklemiyordu
MHK Başkanı’nın istifası sonrası Ali Koç’un o sözleri yeniden gündemde MHK Başkanı'nın istifası sonrası Ali Koç'un o sözleri yeniden gündemde
Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı Caddeyi birbirine kattı, yetmedi polise saldırdı
’Güneşin Doğduğu Yer’ dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif 'Güneşin Doğduğu Yer' dizisinde pes dedirten ahlaksız teklif
18:38
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
Dünya devleri, Kenan Yıldız için sıraya girdi
18:27
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
MHK Başkanlığı için yeni bir isim daha ortaya çıktı
18:07
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
Cemil Tugay’dan AK Parti iddialarına ilk yanıt: Bir kararın eşiğindeyim
18:00
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya’dan “Tek başıma değildim“ mesajı
Fon skandalına adı karışan Fatma Betül Sayan Kaya'dan "Tek başıma değildim" mesajı
17:48
Naci Görür’ün “Risk altında“ dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
Naci Görür'ün "Risk altında" dediği ilimiz: Dikkatli olsunlar
17:20
İspanyollar duyurdu Real Madrid, Arda Güler’e imzayı attırdı
İspanyollar duyurdu! Real Madrid, Arda Güler'e imzayı attırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 18:39:23. #.0.3#
SON DAKİKA: Artvin'de kardiyorenal sendrom konferansında günlük tuz tüketimi 11 grama düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei