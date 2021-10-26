Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

150 yıl önce bir gurbetçi tarafından kente getirildi! Şimdi almak için kuyruğa giriyorlar

Haritadaki tek kırmızı ilin valisi pes etti: Yapacak bir şey kalmadı

Neyse ki bütün Suriyeliler aynı değil! Aklı başında bir genç çıkıp hepsi adına özür diledi

Ereğli ilçesinde özel bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak geçen hafta entübe edilen 42 yaşındaki Murat Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eken'in cenazesi Elmatepe Mahallesi'nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.