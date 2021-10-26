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Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

26.10.2021 18:05

Zonguldak'ta matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce yakalandığı koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Aşı olmadığı belirtilen 42 yaşındaki Eken, cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Ereğli ilçesinde özel bir etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Murat Eken, yaklaşık bir ay önce koronavirüse yakalandı. Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınarak geçen hafta entübe edilen 42 yaşındaki Murat Eken, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Eken'in cenazesi Elmatepe Mahallesi'nde bulunan Yarma Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası Eken'in aşı olmadığı öğrenilirken, Elmatepe Mahalle Muhtarı Yüksel Erkez, herkesin aşı olma konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini söyledi.

Aşı olmayan öğretmen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi
Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi

Devlet Hastanesi, Murat Eken, matematik, Cenaze, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Serdar Marmara: Yaşamak aşıya bağlı olmadığı gibi hayatta kalmakta aşı sayesinde değil insanı ölümden eceli korur derler Cevap Yaz 9 4 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Aşı olmayan öğretmen koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika
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