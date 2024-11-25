Aşırı Soğuklar ve Hava Değişiklikleri Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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Sağlık

Aşırı Soğuklar ve Hava Değişiklikleri Sağlığı Tehdit Ediyor

Aşırı Soğuklar ve Hava Değişiklikleri Sağlığı Tehdit Ediyor

Prof. Dr. Şevket Özkaya, aşırı sıcakların yerini dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışlarının aldığını belirterek, grip ve benzeri hastalıkların artabileceği uyarısında bulundu. 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler aşılarını ihmal etmemeli.

25.11.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
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Yaz aylarında etkisini gçsteren aşırı sıcakların yerini dünya genelinde dondurucu soğuklar, fırtına ve yoğun kar yağışına bıraktığını söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, bu durumun insan sağlığı üzerinde önemli etkiler bırakacağı uyarısında bulundu. Prof. Dr. Özkaya, "Özellikle kış aylarında görülen grip ve benzeri hastalıkların uzayacağını öngörüyoruz. 65 yaş üstü ve kronik hastalıkları olan kişiler aşılarını ihmal etmemeli" dedi.

Altınbaş Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Özkaya, Türkiye'nin de bu iklimsel değişimden payını alacağını belirterek, "Özellikle kış aylarında görülen grip ve benzeri hastalıkların uzayacağını öngörüyoruz. İnsanlarımız ateş, öksürük ve eklem ağrılarına daha sıklıkla maruz kalabilir, en ufak ısı değişikliğinde bu şikayetleri tekrar ederek "kronik grip" denilen bir hale gelmesine neden olabilir" diye konuştu.

'GRİP VE ZATÜRRE AŞILARINI OLMALARI LAZIM'

Hem grip hem de zatürrenin bulaşıcı bir hastalık olup, toplumda hızla yayılabilme riski taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Özkaya, bu hastalıkların çok ciddi sorunlara neden olduğu belirtti. Meşakkatli tedavi süreçlerinin iş ve maddi kayıplara neden olacağını da hatırlatan Özkaya, özellikle riskli yani 65 yaş üstü, kronik hastalığı olan, sık grip ve zatürre öyküsü olan vatandaşların grip ve zatürre aşılarını olmalarını önerdi.

'TERLEMEMEYE ÖZEN GÖSTERİN'

Prof. Dr. Özkaya, "WMO raporunda, Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasındaki dönemin küresel iklim açısından kritik olduğuna dikkat çekiliyor. Türkiye'de Aralık ve Ocak aylarında kar yağışlarının güçlü olması beklenirken, Şubat ayında daha kuru ve sıcak bir dönem öngörülüyor. Dengesiz hava sıcaklıklarında giysi seçiminin de oldukça önemli. İnce veya kalın terleten kıyafetler kolayca zatürre gelişmesine yol açacaktır. Bunları giymeyin, terlememeye özen gösterin. Hava durumuna göre giyilip çıkarılabilecek katmanlı giysiler tercih edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aşırı Soğuklar ve Hava Değişiklikleri Sağlığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

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