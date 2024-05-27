Atatürk Devlet Hastanesi yerine 500 yataklı hastane yapılacak

Sağlık

Atatürk Devlet Hastanesi yerine 500 yataklı hastane

Acil servis ve poliklinik hizmetleri devam edecek A ve B blok yakılacak

ANTALYA - Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine 500 yataklı hastane yapılması konusunda mutabakat aldıklarını açıkladı. Ekingen, "Şehir merkezinde polikliniklerin kapanmasını istemiyoruz. Acil servis ve birinci basamak tedavileri devam edecek" dedi.

Antalya İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Evren Ekingen, gazetecilerle bir araya geldi. 710 yatak kapasiteli Antalya Şehir Hastanesi'ni, Ekim ayında 1000 yatak kapasitesine ulaştırmayı plandıklarını söyleyen Ekingen, hastanenin personel, tıbbi cihaz, sağlık personeli ve donanımının artırılmasına yönelik çalışmanın sürdüğünü ve yeni bölümlerin açılacağını belirtti.

Döşemealtı Devlet Hastanesi Temmuz'da hizmete başlayacak

Antalya'nın ilçelerinde önümüzdeki aylarda hizmet vermeye başlayacak hastaneler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Evren Ekingen, şöyle devam etti: "Döşemealtı ile ilgili sürecimiz hemen hemen tamamlandı. Cihazlarımızın hepsi geldi, tomografi bugün kuruluyor. Yüklenici firmanın geçici kabulünü bekliyoruz, geçici kabul de 31 Mayıs gibi bitecek. Daha sonrasında buranın bir tanımlaması olacak. Temmuzun başında ya da ortasında hizmete girecek. Bir diğer yatırımımız Aksu Devlet Hastanesi, 400 yatak kapasiteli, çok hızlı şekilde ilerliyor. Onunla ilgili öngörümüz de 2025 yılı Ocak ayı sonu ya da Şubat'ta Antalya'mızın yatak kapasitesine, sağlık hizmetine katkı sunacak şekilde açılacak."

200 yatak kapasiteli Konyaaltı Devlet Hastanesi'nde de çalışmaların hızla ilerlediğini vurgulayan Ekingen, 450 yatak kapasiteli Manavgat Devlet Hastanesi inşaatında zemin iyileştirilmesi yapıldığını ifade etti. Alanya Payallar'da 200 yataklı devlet hastanesinin inşaatının sürdüğünü belirten Ekingen, 2025 yılında tamamlanmasını planladıklarını dile getirdi

Atatürk Devlet Hastanesi yerine 500 yataklı hastane

Şehir merkezindeki Atatürk Devlet Hastanesi'nin 1968 yılında hizmete başladığını söyleyen Ekingen, hastanenin yerine 500 yataklı hastane yapılması konusunda mutabakat aldıklarını açıkladı. Ekingen, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "2023'ün başında şehir hastanesine devredilmesi ile ilgili personel tıbbi cihaz, doktoruyla ilgili yazı var. Daha önce yapılmış deprem dayanıklılığı çalışması var. A bloğun boşaltma B bloğun güçlendirme kararı var. A ve B bloğun boşaltılması gerekiyor. Antalya Şehir Hastanesi'nde, Döşemealtı'nda bu ihtiyaçları karşılamamız gerekiyor. Atatürk Devlet Hastanesi, eski usul koğuş sistemi, tuvalet banyonun koridorda olduğu 4-5 yataklı servisler var. Antalya'da daha kaliteli ortamlarda sağlık hizmeti sunmak istiyoruz. Hasta, çalışan güvenliği iş sağlığını sağlama adına Atatürk Devlet Hastanesi'nin yerine 500 yataklı hastane yapılması konusunda mutabakat aldık. Sağlık yatırımlarının duraksadığı dönemde 'Yıkılacak mı?' diye kafalarda soru işareti oldu. 500 yataklı yeni Atatürk Devlet Hastanesi yapılması için projesi çizildi. A ve B blok uygun değil. A blok boşaltılmıştı, B bloğu da bazı bölümleri taşımaya karar verdik. Şehir merkezinde polikliniklerin kapanmasını istemiyoruz. Acil servis ve birinci basamak tedavileri devam edecek. A ve B bloktaki yataklı servislerin hizmetleri farklı hastanelerde sürdürülecek. Son yatırımlar gerçekleşene kadar hizmete devam edeceğiz. A ve B blokta sağlık hizmeti sunulması şu an uygun değil. Bazı bölümlerin personel, hekimleriyle aynı şekilde hizmeti şehir hastanesinde ve diğer hastanelerde yapacağız."