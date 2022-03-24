Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı alanda maske yeniden zorunlu oldu - Son Dakika
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Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı alanda maske yeniden zorunlu oldu

24.03.2022 15:28
Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı alanda maske yeniden zorunlu oldu

Avusturya'da günlük 50 bin civarında seyreden Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Mart'ta kaldırılan kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

Avusturya'da günlük 50 bin civarında seyreden Kovid-19 vakaları nedeniyle 5 Mart'ta kaldırılan kapalı alanda maske kullanma zorunluluğu yeniden uygulanmaya başlandı.

Yaklaşık 9 milyonluk nüfusa sahip Avusturya'da son bir haftada yeniden artan vaka sayıları nedeniyle hükümet yeni kısıtlama kararları aldı.

Buna göre market, eczane gibi günlük ihtiyaçların giderildiği kapalı alanlar dışında ülke genelinde yürürlükten kaldırılan maske zorunluluğu yeniden bütün iç mekanlarda uygulanmaya başlandı.

Aşı zorunluluğunun askıya alındığı ülkede, restoran ve kafelerin yanı sıra gece hizmet veren eğlence yerlerine girişte aranan aşı yaptırmış veya iyileşmiş ya da negatif test sonucu gösterme şartı yeniden yürürlüğe girdi.

Karantina süreci

Omicron varyantının önceki türlere oranla daha hafif seyretmesi nedeniyle karantina süreci yeniden düzenlendi.

Yeni düzenlemeye göre, hastalığı ağır geçiren kişiler 10 gün karantinada kaldıktan sonra negatif test sonucuyla karantinadan çıkabilecek.

Hastalığı hafif geçiren kişilerin 5 gün sonrasında negatif test sonucuyla karantinadan çıkmaları mümkün olurken, virüse yakalandıktan 48 saat sonra hastalığa dair semptomu bulunmayanların 5. günde negatif test sonucu olmaksızın karantinadan çıkmalarına izin verilecek.

Bu kişilerin hastane, yaşlı bakım evi ya da herhangi bir toplu etkinliğe katılmasına izin verilmezken, FFP2 maske takmak koşuluyla çalışmalarına olanak sunulacak.

Son 24 saatte 41 bin 607 vaka tespit edildi

Avusturya'da son 24 saatte 41 bin 607 vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 3 milyon 627 bin 93'e çıktı. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 49 artarak 15 bin 579'a yükseldi.

Ülkede vaka sayılarındaki düşüş, hastanelerde tedavi gören hasta sayılarının sağlık sistemini olumsuz etkilemediği gerekçesiyle 5 Mart'ta Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunluğu kaldırılmıştı. Salgına ilişkin sürecin iyi yönde ilerlemesi nedeniyle şubatta yürürlüğe giren aşı zorunluluğu da askıya alınmıştı.

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Togo Cumhuriyeti, Avusturya, Mart, Aşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Avusturya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle kapalı alanda maske yeniden zorunlu oldu - Son Dakika


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