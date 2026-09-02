Aydın Atatürk Devlet Hastanesi\'nin Yeni Hizmet Binasında Ameliyathane ve Acil Servis Düzenlemeleri Sürüyor

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binası olarak planlanan eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasında yürütülen hazırlık ve yenileme çalışmaları sürüyor.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara daha modern sağlık hizmeti sunulması amacıyla kullanılacak yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor. Eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi hizmet binasının yeni hizmet alanına dönüştürülmesi kapsamında hastanenin farklı bölümlerinde hazırlık çalışmaları gerçekleştiriliyor. Hastane binasında başta ameliyathane, acil servis ve yataklı servisler olmak üzere sağlık hizmetlerinin etkin, güvenli ve kaliteli şekilde sunulmasına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda mevcut alanların sağlık hizmetlerinin ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi için teknik çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Binada ayrıca daha modern ve işlevsel bir sağlık ortamı oluşturulması amacıyla zemin yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Yapılan düzenlemelerle birlikte hastanenin fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin daha uygun şartlarda sunulması hedefleniyor. Çalışmaların planlanan süreç doğrultusunda tamamlanmasının ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesi yeni binasında vatandaşlara hizmet verecek.