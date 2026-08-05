Aydın'da 7 Sağlık Kuruluşuna 'Bebek Dostu' Unvanı - Son Dakika
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Aydın'da 7 Sağlık Kuruluşuna 'Bebek Dostu' Unvanı

Aydın\'da 7 Sağlık Kuruluşuna \'Bebek Dostu\' Unvanı
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Aydın'da 5 ilçe hastanesi ve 2 sağlık merkezi 'Bebek Dostu' unvanını kazandı.

Aydın'da yürütülen değerlendirmeler sonucunda 5 ilçe devlet hastanesi 'Bebek Dostu Hastane', Didim ve Kuşadası Sağlıklı Hayat Merkezleri ise 'Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' unvanı almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından çocuk sağlığının korunması, hastalıkların azaltılması, bebek ve çocuk ölümlerinin önlenmesi amacıyla 1991 yılından bu yana yürütülen 'Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı' kapsamında, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan değerlendirmeler tamamlandı. Değerlendirmeler sonucunda Yenipazar İlçe Devlet Hastanesi, Bozdoğan Rasim Menteşe İlçe Devlet Hastanesi, Karacasu İlçe Devlet Hastanesi, Sultanhisar İlçe Devlet Hastanesi ve Buharkent İlçe Devlet Hastanesi 'Bebek Dostu Hastane' unvanını almaya hak kazanırken, Didim Sağlıklı Hayat Merkezi ile Kuşadası Sağlıklı Hayat Merkezi de 'Bebek Dostu Sağlıklı Hayat Merkezi' unvanını elde etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, unvan almaya hak kazanan sağlık kuruluşlarının plaketleri başhekimler ve ilgili sağlık personeline takdim edildi. Programda, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki önemine dikkat çekilirken, 'Bebek Dostu' unvanının sağlık kuruluşlarının anne ve bebek sağlığına yönelik hizmet kalitesinin önemli bir göstergesi olduğu vurgulandı. Anne sütünün teşvik edilmesi ve bebek dostu uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlayan sağlık çalışanlarına teşekkür edilerek, başarılarının devamı temenni edildi.

Programa sağlık yöneticileri ile unvan almaya hak kazanan hastanelerin başhekimleri ve ilgili birim personeli katıldı.

Kaynak: İHA

Sağlık, Bebek, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aydın'da 7 Sağlık Kuruluşuna 'Bebek Dostu' Unvanı - Son Dakika

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