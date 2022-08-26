Aydın'ın "minik" bebekleri sağlığına kavuştu - Son Dakika
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Aydın'ın "minik" bebekleri sağlığına kavuştu

26.08.2022 11:08
Aydın'ın "minik" bebekleri sağlığına kavuştu

Aydın'da biri 595, diğeri 780 gram doğan bebekler, yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Aydın'da biri 595, diğeri 780 gram doğan bebekler, yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavilerinin ardından sağlıklarına kavuştu.

Efeler ilçesinde yaşayan Kevser-Muharrem Maden çiftinin Orkun Alp adını verdikleri çocukları 21 Nisan'da, 780 gram olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde dünyaya geldi.

İki gün sonra Şevval-Çağrı Çelik çiftinin Pera isimli bebekleri de 595 gram olarak doğdu.

Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebekler, 4 ay sonra sağlıklarına kavuşunca taburcu edildi.

Kontrol için hastaneye çağrılan bebeklerden Pera'nın 2 kilo 380 grama, Orkun Alp'in 3 kilo 500 kilograma ulaştığı tespit edildi.

Bebeklerin sağlıklarına kavuşması dolayısıyla personelin de katılımıyla kutlama pastası kesildi.

Kutlamaya katılan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir başarı öyküsüne imza atan tüm ekibi tebrik ettiğini söyledi.

Çok kıymetli bir olaya tanıklık ettiği için gururlu olduğunu belirten Aldemir, "Allah'ın verdiği bir canın yaşatılması noktasında ellerinden gelenin ötesinde bir gayret göstermişler. İnsanı çok duygulandırıyor." dedi.

Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Gülnür Taşçı Bozbaş da yaşama ihtimali çok zor görünen iki bebeği taburcu etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

"Bebeklerin ikisi de parmak bebeklerdi"

Bebeklerle doğduğu ilk günden itibaren ilgilenen Neonatoloji Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Anık da Doç. Dr. Abdullah Barış Akcan ve diğer personelle çok emek harcadıklarını kaydetti.

Anık, şöyle konuştu:

"Bebeklerin ikisi de parmak bebeklerdi, çok küçüklerdi. Ciddi tıbbi desteğe ihtiyaçları vardı. Dört ay burada yoğun bakımda kaldılar. Şimdi ikisi de taburcu oldular. Bu süre zarfında çok ağır, sıkıntılı günlerimiz oldu her iki bebeğimiz için. Görülebilecek her türlü komplikasyonu bu iki bebeğimizde de gördük. Çok şükür ki sağlıklı taburcu oldular. İkisi de ailelerinin yanındalar. Tüm personelimizin çok büyük desteği ve emeği var. Gururluyuz, mutluyuz."

Bölümün sorumlu hemşiresi Funda Güler, süreci başından sonuna kadar büyük bir özveriyle takip ettiklerini belirterek, bebeklerin sağlıklarına kavuşmasının kendilerini çok mutlu ettiğini ifade etti.

"Gözüm asla arkada kalmadı"

Anne Şevval Çelik de Doç. Dr. Ayşe Anık ve hastane ekibine teşekkür etti.

Bebeğine göbek isim olarak Doç. Dr. Ayşe Anık'ı hatırlatması için "Ayşe" ismini verdiğini belirten Çelik, "Gözüm asla arkada kalmadı. Emzirmek ve kucağıma alabilmek için çok uzun süre bekledim ama sabrın sonu selamet. Hocalarıma inandım, tıbba inandım, 'Önce Allah, sonra hocalarım.' dedim. Çok şükür bugünlere geldik. Şimdi artık çocuğum kucağımda ve evimde. İnşallah güzel günler bizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Anne Kevser Maden de aylardır bugünleri beklediğini belirterek, tüm ekibe teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Efeler, Maden, Aydın, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aydın'ın 'minik' bebekleri sağlığına kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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