Aydın'da Doktor Kardeşler Aynı Hastanede Çocuklara Hizmet Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da Doktor Kardeşler Aynı Hastanede Çocuklara Hizmet Veriyor

Aydın\'da Doktor Kardeşler Aynı Hastanede Çocuklara Hizmet Veriyor
13.03.2026 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ataberk ve Tunahan Çoğan kardeşler, Aydın'da çocuk sağlığı alanında birlikte görev yapıyor.

Aydın'da doktor kardeşler, aynı hastanede çocuklara sağlık hizmeti sunuyor.

Liseye kadar eğitim hayatlarını aynı okullarda tamamlayan Ataberk (26) ile Tunahan Çoğan (25) kardeşlerin yolu yıllar sonra aynı hastanede, bu kez doktor olarak kesişti.

Aydın'da tıp fakültesinden 2024 yılında mezun olan Ataberk Çoğan geçen temmuz ayında, Muğla'daki üniversiteden 2025 yılında mezun olan Tunahan Çoğan ise geçen ay Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda göreve başladı.

İnsanlara yardım etmeyi seven kardeşler, beyaz önlüklerini giyip güler yüzleriyle tedaviye ihtiyaç duyan çocuklara hizmet sunuyor.

"Böyle bir tesadüf beklemiyordum"

Dr. Ataberk Çoğan, AA muhabirine, insanlara yararlı olmaktan keyif aldığını, tıp fakültesini tercih ederken de onların faydasına olacak bir şeyler yapma isteğiyle hareket ettiğini söyledi.

Fakültedeki öğrenimi boyunca çocuk sağlığına ilgi duyduğunu ifade eden Çoğan, "Çocukların iyileştiğini, tedavilerden fayda gördüğünü, onların mutlu olduğunu görmek her zaman ilgimi çekti. Mezun olduktan sonra da hep buranın pediyatrisini, çocuk sağlığı hastalıklarını istiyordum." dedi.

Çoğan, kardeşiyle birlikte çalışacağını öğrendiğinde çok şaşırdığını ve mutlu olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Böyle bir tesadüf beklemiyordum. Bugün sabah işe birlikte geldik, beraber kalktık, beraber hazırlandık. Beraber okula gittiğimiz dönemlerdeki gibiydi. Burada beraber çalışmaktan çok mutluyum. O da pediyatriyi istediği, pediyatriyi sevdiği için çok mutluyum. Beraber çalışıyor olmak, hastanede işlerimi yaparken onu görmek çok mutlu ediyor. Duyan herkes önce 'Gerçekten kardeşin mi?' diyor. Şaşırıyorlar, seviniyorlar bizim adımıza. Bir yaş var aramızda ama doğduğumuzdan beri birbirimizin en yakın arkadaşıyız. Hem en yakın arkadaşımla hem de kardeşimle çalışıyorum. Çok mutluyum."

Tunahan Çoğan ise insanları dinlemeyi ve onlara yardımcı olmayı sevdiği için doktor olduğunu anlattı.

Çocukları çok sevdiğini ifade eden Çoğan, "Yardım ettiğin insanın daha hayatının başlangıcında, daha masum birisi olması da mesleki olarak daha tatmin edici oluyor. O yüzden ben de pediyatri düşündüm." diye konuştu.

Çoğan, abisiyle aynı yerde çalışmanın kendisine güven verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Sağlık, Çocuk, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Aydın'da Doktor Kardeşler Aynı Hastanede Çocuklara Hizmet Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti Plastik ürünlerin hayatımızdan çıkacağı tarih netleşti
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme En yakınları gözaltında 16 yaşındaki kızın şüpheli ölümünde yeni gelişme! En yakınları gözaltında

11:16
İran, İsrail’i fena avladı Bölgeden gelen görüntüler korkunç
İran, İsrail'i fena avladı! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
10:57
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP’den peş peşe tepki geldi
Tartışma yaratan görüntü: İstiklal Marşı Arapça okundu, CHP ve MHP'den peş peşe tepki geldi
10:41
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
Savaş sürerken Hürmüz Boğazı'ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 11:41:39. #7.12#
SON DAKİKA: Aydın'da Doktor Kardeşler Aynı Hastanede Çocuklara Hizmet Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.