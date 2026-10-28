Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda eğitimini tamamlayan 18 hasta sertifika aldı - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda eğitimini tamamlayan 18 hasta sertifika aldı

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Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu\'nda eğitimini tamamlayan 18 hasta sertifika aldı
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Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda eğitim programını tamamlayan 18 hasta sertifika aldı. Eğitimlerde diyabetle yaşam, sağlıklı beslenme, kan şekeri kontrolü ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı; hastaların bilgi düzeyinin artırılması hedeflendi.

Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda eğitimlerini tamamlayan 18 hastaya sertifikaları verilirken, programda diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve kan şekeri kontrolü gibi konular ele alındı.

Aydın Şehir Hastanesi Diyabet Okulu'nda eğitim programını tamamlayan 18 hasta sertifika aldı. Diyabetli bireylerin hastalıklarını daha bilinçli yönetmelerini amaçlayan eğitimlerde, günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Endokrinoloji Uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz, Diyabet Eğitim Hemşireleri Aysel Kaplan, Ayşe Gül Öztemel, Sümeyya Ayyıldız ve Sevtap Birsu Kızıltaş, Diyetisyen Özlem Tekin ile Fizyoterapist Banu Göktaş tarafından verilen eğitimlerde diyabetle yaşam, hastalığın yönetimi, sağlıklı ve dengeli beslenme, kan şekeri kontrolü ve fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı. Eğitim programını tamamlayan 18 hasta için sertifika töreni düzenlenirken, törende hastalara sertifikaları takdim edildi. Diyabet Okulu eğitimleriyle hastaların hastalıkları hakkında bilgi düzeylerinin artırılması, tedavi süreçlerine aktif katılımlarının desteklenmesi ve günlük yaşamlarında sağlıklı alışkanlıklar kazanmaları hedefleniyor.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiEğitimSağlıkAydınSon Dakika

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