Aydın Şehir Hastanesi\'nde 3. Etap Taşınma Toplantısı

Aydın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında 3. etap taşınma sürecine yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde açılması planlanan yeni hizmet alanları ve Nisan ayında başlanacak 3. etap taşınma sürecine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve başkan yardımcıları ile Aydın Şehir Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi'nin fiziki ve teknik altyapısı değerlendirilerek, yeni hizmet alanlarına ilişkin hazırlık süreçleri ele alındı. Ayrıca Nisan ayında başlanacak 3. etap taşınma süreci kapsamında, mevcut hastanelerde sunulan hizmetlerin Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanarak, planlanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AYDIN