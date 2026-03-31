Aydın Şehir Hastanesi\'nde 3. Etap Taşınma Toplantısı

31.03.2026 09:39
Aydın Şehir Hastanesi'nde 3. etap taşınma süreci ve yeni hizmet alanları için toplantı yapıldı.

Aydın Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısında 3. etap taşınma sürecine yönelik yürütülen çalışmalar görüşüldü.

Aydın Şehir Hastanesi bünyesinde açılması planlanan yeni hizmet alanları ve Nisan ayında başlanacak 3. etap taşınma sürecine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığında değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve başkan yardımcıları ile Aydın Şehir Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi ve Atatürk Devlet Hastanesi yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Aydın Şehir Hastanesi'nin fiziki ve teknik altyapısı değerlendirilerek, yeni hizmet alanlarına ilişkin hazırlık süreçleri ele alındı. Ayrıca Nisan ayında başlanacak 3. etap taşınma süreci kapsamında, mevcut hastanelerde sunulan hizmetlerin Aydın Şehir Hastanesi'ne taşınmasına yönelik yürütülen çalışmalar gözden geçirildi. Sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulanarak, planlanan süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna’nın annesi kahreden gerçeği açıkladı Sevgilisinin öldürdüğü Aleyna'nın annesi kahreden gerçeği açıkladı
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

10:04
Leroy Sane’ye hazırlık maçında büyük şok Cevabı çok fena verdi
Leroy Sane'ye hazırlık maçında büyük şok! Cevabı çok fena verdi
09:25
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
Ameliyat hatası hayatına mal oluyordu! Aslı Bekiroğlu: Ölümden döndüm
09:24
Manisa’da aile katliamı Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
Manisa'da aile katliamı! Boşanma aşamasındaki eşini ve 3 yakınını başlarından vurarak öldürdü
09:03
Peş peşe tehditlerden sonra Trump’tan tarihi geri adımı: İran’a bırakmaya hazır
Peş peşe tehditlerden sonra Trump'tan tarihi geri adımı: İran'a bırakmaya hazır
09:02
Görüntüye tepki yağıyor A Milli Takım’ın oteline böyle saldırdılar
Görüntüye tepki yağıyor! A Milli Takım'ın oteline böyle saldırdılar
08:55
CHP’li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
CHP'li Başkan Mustafa Bozbey ve ailesinin gözaltına alındığı anlar
