Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı için program düzenlendi - Son Dakika
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Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışı farkındalığı için program düzenlendi

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Aydın Şehir Hastanesi\'nde organ bağışı farkındalığı için program düzenlendi
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Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışına yönelik farkındalığı artırmak için bilgilendirme programı düzenlendi. Başhekim Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan ile İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, sağlık çalışanlarının bağış bilincinin güçlendirilmesindeki sorumluluğuna dikkat çekti.

Aydın Şehir Hastanesi'nde organ bağışına yönelik farkındalığın artırılması ve toplumda bağış bilincinin güçlendirilmesi amacıyla "Bugün vereceğiniz bir karar, yarın bir hayata umut olabilir" temasıyla bilgilendirme programı düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Özbağçıvan, organ bağışının insan hayatına umut olan en değerli iyiliklerden biri olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması ve toplumda doğru bilginin yaygınlaştırılması noktasında önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

İl Sağlık Müdürümüz Dr. Eser Şenkul yaptığı açıklama da; organ bağışının duyarlı vatandaşlarımızın ve fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın ortak çabasıyla hayat bulduğunu ifade ederek; organ ve doku bağışının insanın yaşadığı en derin hüznün içinden bir umut doğurabilmek anlamına geldiğini vurguladı.

Program sunumların yapılmasının ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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