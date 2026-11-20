Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, 20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü kapsamında yaptığı açıklamada; tütün endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, tütünle mücadelenin iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek açısından da önem taşıdığını söyledi.

İklim değişikliğiyle mücadelede çevresel kaynakların korunması, karbon salınımının azaltılması ve sürdürülebilir üretim modellerinin yaygınlaştırılmasının önem kazandığını ifade eden Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, tütün endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerinin çoğu zaman göz ardı edildiğini belirtti. Tütünün yalnızca insan sağlığını tehdit eden bir bağımlılık olmadığını, üretiminden tüketimine kadar uzanan süreçte doğal kaynaklar üzerinde de ciddi bir baskı oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Aydın, "İklim değişikliğiyle mücadele ederken çevreye zarar veren tüm faaliyetleri bir bütün olarak değerlendirmeliyiz. Tütün endüstrisinin yol açtığı çevresel tahribat da bu kapsamda ele alınmalı. Tütünle mücadele, yalnızca toplumun sağlığını korumakla sınırlı değildir; doğal kaynakların ve gelecek nesillerin yaşam alanlarının korunması açısından da büyük önem taşımaktadır" diye konuştu.

'TÜTÜN ENDÜSTRİSİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİ ÇOK BÜYÜK'

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerinin tütün endüstrisinin çevre üzerindeki etkilerinin boyutunu ortaya koyduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, tütün üretiminin ormansızlaşma, su tüketimi, toprak kaybı ve karbon salınımı gibi pek çok çevresel soruna yol açtığını ifade etti. Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı verilere göre, tütün endüstrisi her yıl yaklaşık 600 milyon ağacın kesilmesine, 200 bin hektar arazinin kaybedilmesine ve 22 milyar ton su kullanılmasına neden oluyor. Üretim, işleme ve nakliye süreçlerinin ise yılda yaklaşık 84 milyon ton karbondioksit salınımına yol açtığını hatırlatan Prof. Dr. Aydın, "Bu rakamlar, tütünün çevresel maliyetinin ne kadar büyük olduğunu açıkça gösteriyor. İklim krizinin etkilerini azaltmaya çalışırken bir yandan da doğal kaynakları tüketen ve ekosistemlere zarar veren bu üretim süreçlerine karşı farkındalık oluşturmalıyız. Çevreyi koruma hedefi, tütünle mücadeleden bağımsız düşünülemez" ifadelerini kullandı.

'SİGARA İZMARİTİ, TOPRAĞI VE SU KAYNAKLARINI KİRLETİYOR'

Tütün ürünlerinin tüketiminden sonra ortaya çıkan atıkların da çevre kirliliğinde önemli bir payı bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Mustafa Aydın, özellikle sigara izmaritlerinin doğada oluşturduğu kirliliğin hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Dünya genelinde her yıl trilyonlarca sigara izmaritinin çevreye atıldığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Sigara izmaritleri yalnızca sokaklarda, parklarda ve sahillerde karşılaştığımız görüntü kirliliğinden ibaret değildir. Filtrelerinde bulunan plastik türevleri ve içerdikleri zararlı kimyasallar nedeniyle toprağı ve su kaynaklarını da tehdit etmektedir. Doğaya atılan her izmarit, çevresel kirliliğin büyümesine sebep olmakta. Temiz bir çevre hedefliyorsak tüketim alışkanlıklarımızın sonuçlarını da göz önünde bulundurmalıyız" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK, DOĞAYI VE İNSANI ÖNCELEYEN BİR ANLAYIŞLA MÜMKÜN'

Tütünle mücadelenin çevresel sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte ele alınmasının önemine değinen Prof. Dr. Mustafa Aydın, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve bireylerin bu konuda ortak sorumluluk üstlenmesi gerektiğini belirtti. İklim değişikliğiyle mücadelede farkındalığın artırılmasının yanı sıra çevreye zarar veren alışkanlıkların ve üretim modellerinin de sorgulanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Sürdürülebilir bir gelecek yalnızca karbon salınımını azaltmakla değil, doğal kaynakları koruyan ve insan sağlığını önceleyen bir yaşam anlayışını benimsemekle mümkündür. Tütünsüz bir yaşamın yaygınlaşması hem toplum sağlığı hem de çevrenin korunması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle tütünle mücadeleyi daha geniş bir çevre ve sürdürülebilirlik perspektifiyle değerlendirmeliyiz" diye konuştu.

'GELECEK NESİLLERE DAHA TEMİZ BİR DÜNYA BIRAKMALIYIZ'

20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nün, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir bir gelecek hedefiyle düzenlenen COP31'e denk gelmesinin, insan sağlığı ile çevrenin korunması arasındaki güçlü bağı hatırlatmak açısından anlamlı olduğunu belirten Prof. Dr. Mustafa Aydın, tütünle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması gerektiğinin altını çizdi. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği olarak sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması ve tütün kullanımının azaltılması yönündeki çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Prof. Dr. Aydın, "Gelecek nesillere bırakacağımız en değerli miraslardan biri, sağlıklı bireylerin yaşadığı temiz ve yaşanabilir bir dünyadır. Sağlığımızı korumak ile çevremizi korumak birbirinden ayrı düşünülemez. Tütün kullanımının hem insan sağlığı hem de doğal yaşam üzerindeki olumsuz etkilerine karşı ortak bir bilinç geliştirmeli ve buna göre hareket etmeliyiz. Sigarayı bırakmak, yalnızca bireyin kendi sağlığı için değil, daha temiz ve sürdürülebilir bir gelecek için de atılmış değerli bir adımdır" ifadelerini kullandı.