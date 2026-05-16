Bağırsak Nakliyle Ekmeğine Kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bağırsak Nakliyle Ekmeğine Kavuştu

16.05.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'de ince bağırsak nakli olan 21 yaşındaki Mavi, 9 ay aradan sonra özlediği ekmeği yedi.

İzmir'de ince bağırsak nakli beklediği 9 ay boyunca katı yiyeceklerden uzak durmak zorunda kalan 21 yaşındaki hasta, naklin ardından en çok özlediği ekmeği yemenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Mavi, geçen yılın haziran ayında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kısa bağırsak sendromu teşhisi konulan genç, 3 kez ameliyat geçirdi. Mavi, süreçte ince bağırsak fonksiyonunu yitirince ince bağırsak nakli için İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane odasında annesiyle birlikte 9 aydır kadavradan uyumlu ince bağırsak bekleyen Mavi, bu süreçte katı yiyeceklerden uzak durdu, serumla beslendi. Genç kızın beklediği haber 23 Nisan'da geldi.

Nakil ameliyatıyla sağlığına kavuşan Mavi, normal beslenmeye döndü, çok özlediği ekmeği yemenin mutluluğunu yaşadı.

"İlk ekmek yedim"

Seher Mavi, AA muhabirine nakil beklerken zor günler yaşadığını söyledi.

Uyumlu bağırsak bulunduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını anlatan Mavi, "O gün gece 03.00'te ameliyat olduğum zamana kadar hiç uyumadım. Bana mutlu haberi hemşireler getirdi. 9 ay bekledim, kolay değil." dedi.

Mavi, hayatı boyunca unutamayacağı bir 23 Nisan yaşadığını, hayatına yeni bir başlangıç yaptığını ifade ederek, "En çok ekmek yemeği özledim. 9 ay boyunca hiçbir şekilde ekmek yemedim. İlk ekmek yedim. Ağzıma alıp yutabildiğimi hissettiğimde, ağrı vermeden sindirebildiğimi fark ettiğin an o kadar mutluydum ki." diye konuştu.

Daha önce öğretmen olmayı istediğini söyleyen Mavi, ancak hemşireleri gördükten sonra insanların hayatına dokunmak için hemşire olmaya karar verdiğini belirtti.

Mavi, organ nakli bekleyenlerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Anne Huriye Mavi de kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kızı nakil beklerken tiroid kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Mavi, "Ameliyat olduktan sonra iyi oldum. Boğazımda hafifleme oldu. İlk haberi aldığımda kötü oldum. Şimdi atom tedavisi alacağım, 15 gün Seher'i hiç görmeyeceğim. Seher daha önemliydi. Benim hastalığın bir şekilde halledilecek bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir ince bağırsağı naklettik"

Hastanenin ince bağırsak nakil sorumlusu Opr. Dr. Göksever Akpınar ise nakil ameliyatının başarılı geçtiğini, Mavi'nin aylar sonra ağızdan beslenmeye başladığını söyledi.

Kadavradan yapılan ince bağırsak nakillerinin az olduğuna dikkati çeken Akpınar, şöyle devam etti:

"Seher çok büyük yapılı bir kişi olmadığı için, daha büyük yapılı bir kadavradan alınan ince bağırsağın belirli bir kısmını çıkarmak zorunda kaldık. Yaklaşık 40 santimetrelik bir kısmı çıkardık. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir ince bağırsağı naklettik."

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan da hastanelerinin Türkiye'de ince bağırsak nakli yapan 5 hastaneden biri olduğunu aktardı.

Yakan, Türkiye'de 2026 yılında ikinci ince bağırsak naklini gerçekleştiren hastane olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağırsak Nakliyle Ekmeğine Kavuştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:05:55. #7.12#
SON DAKİKA: Bağırsak Nakliyle Ekmeğine Kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.