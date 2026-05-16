Bağırsak Nakliyle Ekmeğine Kavuştu

İzmir'de ince bağırsak nakli beklediği 9 ay boyunca katı yiyeceklerden uzak durmak zorunda kalan 21 yaşındaki hasta, naklin ardından en çok özlediği ekmeği yemenin mutluluğunu yaşadı.

Mersin'in Mut ilçesinde yaşayan Mavi, geçen yılın haziran ayında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kısa bağırsak sendromu teşhisi konulan genç, 3 kez ameliyat geçirdi. Mavi, süreçte ince bağırsak fonksiyonunu yitirince ince bağırsak nakli için İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastane odasında annesiyle birlikte 9 aydır kadavradan uyumlu ince bağırsak bekleyen Mavi, bu süreçte katı yiyeceklerden uzak durdu, serumla beslendi. Genç kızın beklediği haber 23 Nisan'da geldi.

Nakil ameliyatıyla sağlığına kavuşan Mavi, normal beslenmeye döndü, çok özlediği ekmeği yemenin mutluluğunu yaşadı.

"İlk ekmek yedim"

Seher Mavi, AA muhabirine nakil beklerken zor günler yaşadığını söyledi.

Uyumlu bağırsak bulunduğunu öğrendiğinde çok heyecanlandığını anlatan Mavi, "O gün gece 03.00'te ameliyat olduğum zamana kadar hiç uyumadım. Bana mutlu haberi hemşireler getirdi. 9 ay bekledim, kolay değil." dedi.

Mavi, hayatı boyunca unutamayacağı bir 23 Nisan yaşadığını, hayatına yeni bir başlangıç yaptığını ifade ederek, "En çok ekmek yemeği özledim. 9 ay boyunca hiçbir şekilde ekmek yemedim. İlk ekmek yedim. Ağzıma alıp yutabildiğimi hissettiğimde, ağrı vermeden sindirebildiğimi fark ettiğin an o kadar mutluydum ki." diye konuştu.

Daha önce öğretmen olmayı istediğini söyleyen Mavi, ancak hemşireleri gördükten sonra insanların hayatına dokunmak için hemşire olmaya karar verdiğini belirtti.

Mavi, organ nakli bekleyenlerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini söyledi.

Anne Huriye Mavi de kızının iyileşmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kızı nakil beklerken tiroid kanseri teşhisi konulduğunu anlatan Mavi, "Ameliyat olduktan sonra iyi oldum. Boğazımda hafifleme oldu. İlk haberi aldığımda kötü oldum. Şimdi atom tedavisi alacağım, 15 gün Seher'i hiç görmeyeceğim. Seher daha önemliydi. Benim hastalığın bir şekilde halledilecek bir şeydi." ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir ince bağırsağı naklettik"

Hastanenin ince bağırsak nakil sorumlusu Opr. Dr. Göksever Akpınar ise nakil ameliyatının başarılı geçtiğini, Mavi'nin aylar sonra ağızdan beslenmeye başladığını söyledi.

Kadavradan yapılan ince bağırsak nakillerinin az olduğuna dikkati çeken Akpınar, şöyle devam etti:

"Seher çok büyük yapılı bir kişi olmadığı için, daha büyük yapılı bir kadavradan alınan ince bağırsağın belirli bir kısmını çıkarmak zorunda kaldık. Yaklaşık 40 santimetrelik bir kısmı çıkardık. Yaklaşık 4 metre uzunluğunda bir ince bağırsağı naklettik."

Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan da hastanelerinin Türkiye'de ince bağırsak nakli yapan 5 hastaneden biri olduğunu aktardı.

Yakan, Türkiye'de 2026 yılında ikinci ince bağırsak naklini gerçekleştiren hastane olduklarını belirterek, hayata geçirdikleri projelerle vatandaşlara en iyi sağlık hizmetini sunmak istediklerini sözlerine ekledi.