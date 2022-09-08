Bağırsak rahatsızlığı bulunan iki hasta Balcalı Hastanesi'nde tedavi edildi

Bağırsak rahatsızlığı yaşayan iki hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yapılan "pil uygulaması" operasyonu ile sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Mardin ve Isparta'dan gelen iki hastaya Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Cem Eray tarafından pil uygulaması operasyonu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eray, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle yaşam kalitesi bozulan iki hastanın pil uygulaması operasyonuyla tedavi edildiğini belirtti.

Tedavi edilen hastalardan Keziban Aslan da Isparta'dan başka bir doktorun tavsiyesiyle geldiği hastanede sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Diğer hasta Cihan Bilge, tedavisini gerçekleştiren sağlık çalışanlarına teşekkür etti.