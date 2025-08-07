Bağırsak ve Beyin Sağlığı İlişkisi - Son Dakika
Sağlık

Bağırsak ve Beyin Sağlığı İlişkisi

07.08.2025 12:09
Bağırsak sağlığı, beyin fonksiyonlarıyla doğrudan ilişkilidir; sağlıklı bağırsak, sağlıklı zihin demektir.

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, bağırsak sağlığının sindirim sistemiyle sınırlı kalmadığını, beyin fonksiyonlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, "Bağırsaklarımız aynı zamanda ikinci beynimizdir. Bağırsaklarınız sağlıklı olması beyninizle ilişkili olduğu için bilişsel olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz" dedi.

Bağırsaklardaki yararlı ve zararlı mikroorganizmaların dengesi, vücut sağlığı kadar beyin fonksiyonlarını da etkiliyor. Mikrobiyota dengesinin bozulması; kabızlık, şişkinlik gibi sindirim sorunlarının yanı sıra stres, depresyon ve bilişsel problemleri de beraberinde getirebiliyor. KTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, konuya ilişkin, "Bağırsak sağlığı, sindirim sisteminde yaşayan mikroorganizmaların düzenli ve dengeli şekilde olması durumudur. Bağırsak sağlığı, çocukluk çağından yetişkinlik çağına kadar yaygın bir şekilde karşımıza çıkan bir sorun. Kabızlık, en yaygın karşılaştığımız bağırsak problemidir. Birkaç gün üst üste dışkılamanın olmaması sonucu karşımıza çıkar. Bu problem beraberinde şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi semptomlarla kendini gösterebiliyor. Kabızlığın, genetik etkisi yüzde 10 iken beslenmenin etkisi yüzde 50 oranındadır" diye konuştu.

YÜKSEK ŞEKER TÜKETİMİ MENTAL SAĞLIK SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Beslenmenin önemine dikkat çeken Doç. Dr. Çin, "Ne yediğiniz kadar ne kadar miktarda tükettiğiniz de önemlidir. Sağlıklı bir bağırsak için bulgur, mevsiminde sebze ve meyve, yulaf, tam tahıllı ekmek ve türevlerini tüketebilirsiniz. Tahıla benzer olan chia ve keten tohumu gibi alternatif tahıl benzeri besinlerin tüketildiği bir öğün şekli, bağırsak sağlığı için önemli etkiler gösterir. Yeşillikli Akdeniz salatası, sarımsak, baharat tüketimi ve özellikli zencefil, zerdeçal gibi antimikrobiyal özelliğe sahip baharatlar bağırsak sağlığımızı destekleyici etkilere sahip. Yüksek şeker tüketimi, rafine karbonhidrat kaynakları dediğimiz işlenmiş besinlerin, hazır paketli gıdaların ve fast food yiyeceklerinin aşırı tüketimi bağırsak sağlığını olumsuz etkileyerek; astım, diyabet, mental sağlık sorunlarına neden olmaktadır" ifadelerini kullandı.

'BEYNİNİZ RAHAT OLURSA BAĞIRSAKLARINIZ SAĞLIKLI OLUR'

Sağlıklı bir beyin için sağlıklı bir bağırsak gerektiğini de vurgulayan Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, "Mikrobiyota, sindirim sistemimizde yaşayan zararlı ve yararlı tüm bakterilerin topluluğudur. Yararlı bakteri sayısının artmasıyla beraber tükettiklerimiz midenizde sindirime uğramadan ince bağırsağımızda kısa zincirli yağ asitlerine dönüşürler. Bu dönüşen kısa zincirli yağ asitleri de 'vagus siniri' aracılığıyla hem nöronal hem de humoral dediğimiz hormonal kontrolü sağlayarak, sağlık üzerinde etkide bulunur. Bağırsaklarımız aynı zamanda ikinci beynimizdir. Bağırsaklarınız sağlıklı olması beyninizle ilişkili olduğu için bilişsel olarak kendinizi daha iyi hissedersiniz. Stres düzeyiniz düşük ve beyniniz rahat olursa bağırsaklarınız sağlıklı olur. Bağırsaklarınız sağlıklı olursa beyin fonksiyonlarınızın sağlıklı olduğu çalışmalar ortaya konulmuştur" dedi.

Kaynak: DHA

Nazlı Nur, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bağırsak ve Beyin Sağlığı İlişkisi - Son Dakika

