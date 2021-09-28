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Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı - Son Dakika

Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı

28.09.2021 10:29
Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bağışıklık sistemini yüzde 90-97 oranında güçlendirdiği belirtilerek, enfeksiyon oranının azalması için mutlaka aşı olunması tavsiye edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının bağışıklık sistemini yüzde 90-97 oranında güçlendirdiği belirtilerek, enfeksiyon oranının azalması için mutlaka aşı olunması tavsiye edildi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Sırmatel, AA muhabirine, her yıl eylül-nisan aylarında görülen mevsimsel grip hastalığının genelde bağışıklık sistemi bozuk ve en fazla akciğer sorunu olan kişilerde görüldüğünü söyledi.

Çok sigara içenlerde hücrelerin harap olmasıyla broşlarda hızla enfeksiyonun meydana geldiğini söyleyen Sırmatel, "Onun için yıllardan beri grip aşısını risk grubu olan 65 yaş üstündeki insanlara, kronik akciğer hastalığı, astımı, diyabeti ve karaciğer yetmezliği olanlara, organ nakli yaptıran hastalara kesinlikle yaparız. Grip aşısı yapıldıkça kişide bu virüse karşı bağışıklık gelişiyor. Yavaş yavaş hastalığı daha hafif geçirmeye başlıyor." dedi.

Sırmatel, Brezilya, Meksika ve Amerika'da yapılan çalışmalarda Kovid-19 geçirenlerin bir kısmında aynı anda grip virüsüne de rastlandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Birbirine çok benziyor. Kovid-19'un insanda nasıl bir hastalık yaptığını bilmiyoruz. Şu bir gerçek, Kovid-19 hastalığına ne kadar erken tanı konulur, kişiyi ne kadar erken izole eder, ne kadar solunum desteğine destek olursak, o kadar iyileşmesi çok iyi oluyor. Gripte en önemli tablo, iyileşme süresi daha kısadır ve 1 ile 3 gün arasındadır. Bazen 1 ile 10 güne kadar geçebilir. Yüksek ateş, üşüme, titreme, aşırı kırgınlık ve kuru öksürükle anlaşılır."

"Yoğun bakıma yatan hastaların çoğu hiç aşı olmamış kişiler"

Aşı karşıtlığını anlayamadığını dile getiren Sırmatel, "Aşıyla ilgili karşıt olmanız için elinizde bilimsel verilerin olması gerekir. Bu karşıt olan arkadaşlar, insanlar, bu bilimsel verileri, dokümanları yayımlarlar, o zaman ortaya gerçekler çıkar. Şu bir gerçek ki şu anda Kovid-19 aşısından sonra yüzde 90 ile 97 oranında bağışıklık sistemi oluyor. Bütün yoğun bakımlara yatan hastaların çoğunluğu hiç aşı olmamış kişiler." diye konuştu.

Prof. Dr. Sırmatel, hamilelerde Kovid-19 hastalığının ciddi boyutta arttığına dikkati çekerek, gebelere ve risk grubunda bulunan, kalabalık ortamda yaşayanlara ölü aşı yaptırmalarını tavsiye etti.

Kovid-19 hastalığının hemen bitmeyeceğini vurgulayan Sırmatel, "Ne zaman toplumun yüzde 60-70'i aşılanır, bağışıklık sistemi artar, o zaman enfeksiyon oranı azalır. Ama asla enfeksiyonu ortadan yok edemezsiniz. Bu kışta da aşılama süresi devam edecek. İnsanlar aşılanacak, antikorlar oluşacak." ifadelerini kullandı.

COVIRAN Bereket, Nisan, Bolu, Grip, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağışıklık sisteminin güçlenmesi için Kovid-19 aşısı yaptırılması çağrısı - Son Dakika
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