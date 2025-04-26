Bahar Yorgunluğu Alerjik Belirti Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Bahar Yorgunluğu Alerjik Belirti Olabilir

Geniş Video İzle

Uzmanlar, bahar yorgunluğunun alerjik hastalıkların belirtisi olduğunu ve 65 yaş üstü etkilediğini belirtti.

26.04.2025 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanından uyarı: "Bahar yorgunluğu alerjik hastalıkların belirtisi"

İmmünoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu Soyyiğit:

"65 yaş üstü kişiler daha fazla etkileniyor"

"Hava koşullarına uygun giyinilmeli"

"O mevsime ait meyve ve sebzeler tüketilmeli"

"Polen alerjisi bahar yorgunluğunun en önemli sebeplerinden birisi"

ANKARA - İmmünoloji İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, Nisan ayında başlayan bahar yorgunluğunun alerjik hastalıkların bir belirtisi olduğunu söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkan bahar yorgunluğu, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Alerjik rahatsızlığı olan ve 65 yaş üstü kişilerde bu belirti daha sık görülüyor.

Bilkent Şehir Hastanesi'nde görev yapan Prof. Dr. Şadan Soyyiğit, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, bahar yorgunluğunun halsizlik, yorgunluk, sabah uyanamama gibi belirtilerle kendini gösterdiğini anlattı.

"65 yaş üstü kişiler daha fazla etkileniyor"

Günümüzde küresel iklim değişikliği ile birlikte bahar yorgunluğunun daha fazla hissedildiğini belirten Soyyiğit, "Önceden kıştan ilkbahara geçerken biz ilkbaharı görebiliyorduk ya da yaza geçiş ama mevsimler arası da aslında farklı sıcaklıklar ve farklı iklim olayları yaşıyoruz. O yüzden biraz daha bahar yorgunluğunu uzun süre üzerimizden atamıyoruz. Ama klasik olarak Şubat'ta başlayıp Haziran'a doğru havalar ısındıkça bahar yorgunluğu nispeten sıcaklıklara alışmakla birlikte azalıyor" dedi. Soyyiğit, sadece hava değişiminin bir etken olmadığını aktararak "Yaş da burada en önemli faktör. Tabii yaşlı kişiler daha çok etkileniyorlar, 65 yaş üstü bahar yorgunluğundan. Ek hastalıkları varsa tabii ki pek çok faktör etkileyebiliyor" şeklinde konuştu.

"Hava koşullarına uygun giyinilmeli"

Kişilerin vücut ısılarını iyi korumaları gerektiğine dikkati çeken Soyyiğit, "Hava değişiklikleri için tabii ki sabah hava daha serin, öğlene doğru daha sıcak. Akşam birden de serinliyor. O yüzden hava koşullarında adapte olmayı sağlayacak giysiler, özellikle bir gömlek belki hırka almaları, sıcak olduğunda çıkarmaları gibi önlemler alınması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"O mevsime ait meyve ve sebzeler tüketilmeli"

Soyyiğit, bahar yorgunluğundan kaçınmak için neler yapılması gerektiğini söyleyerek, "Beslenme çok önemli. Çok çeşitli beslenmeye yer vermeleri gerekiyor. Özellikle karbonhidrattan, zengin diyetten kaçınmaları gerekiyor. O mevsime ait meyve ve sebzeleri tüketmeleri, bol su içmeleri, yürüyüş yapmaları büyük önem taşıyor" diye konuştu. Bahar yorgunluğunun insan hayatını olumsuz etkilediğini dile getiren Soyyiğit, "Sabah yataktan kalkmak, uyku hali gerçekten bahar yorgunluğunu mevsim geçişlerinde zorlayabiliyor. O yüzden uyku düzenine de dikkat etmek en önemlisi bu dönemde. adaptasyonda zorluk yaşıyorsunuz" değerlendirmesinde bulundu.

"Polen alerjisi bahar yorgunluğunun en önemli sebeplerinden birisi"

Alerjik hastaları olan kişilerde daha yoğun görüldüğünün altını çizen Soyyiğit, şunları kaydetti:

Aslında bahar yorgunluğu alerjik hastalıkların bir belirtisi. Bahar yorgunluğu alerjik hastalıklar dışında da gelişebilir. Ama bahar yorgunluğunu alerjik hastalıklar olan, özellikle polen alerjisi olan kişiler çok yoğun yaşıyor. Çünkü birdenbire ağaçların çiçek açması, havaların ısınması, polenlerin uçuşmasıyla birlikte çok yoğun şikayetleri başlıyor. Bir kere burunları akıyor, hapşırıyorlar, burunları kaşınıyor, gözleri kaşınıyor. Yani bir de eşlik eden astımları varsa nefes darlığı atakları yaşıyorlar. Gece burnu tıkanık uyumaya başlıyorlar. Polen alerjisi de biz bunu daha yoğun görüyoruz hastalarımızda. Çünkü yaşam kaliteleri o kadar bozuluyor ki, günlük yaşamına devam edemiyorlar, dışarı çıkamaz hale geliyorlar. Polen alerjisi bahar yorgunluğunun en önemli sebeplerinden birisi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bahar Yorgunluğu Alerjik Belirti Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tsunami risk haritası yayınlandı İstanbul’da hangi ilçe ne kadar etkilenecek Tsunami risk haritası yayınlandı! İstanbul'da hangi ilçe ne kadar etkilenecek?
Beren’in öldüğü asansör faciasında istenen ceza belli oldu Beren'in öldüğü asansör faciasında istenen ceza belli oldu
Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak Bakan Şimşek net konuştu: Tahminler tutacak
İstanbul’daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor İstanbul'daki fakülte deprem nedeniyle taşınıyor
İzmir’de cuma namazı sırasında ortalık karıştı İzmir'de cuma namazı sırasında ortalık karıştı
Barış Manço filmi rafa kalktı Nedenini başrol oyuncusu açıkladı Barış Manço filmi rafa kalktı! Nedenini başrol oyuncusu açıkladı
AFAD’daki deprem zirvesine İBB çağrılmadı mı Cumhurbaşkanlığından açıklama var AFAD'daki deprem zirvesine İBB çağrılmadı mı? Cumhurbaşkanlığından açıklama var
Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti Duayen iş insanı Osman Boyner hayatını kaybetti
Fenerbahçe ile de anılıyor Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti Fenerbahçe ile de anılıyor! Thomas Müller, kendisine gelen teklifi bir saniye bile düşünmeden reddetti
Karşısındaki bir kadın Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Bülent Uygun’un kızından geriye bu görüntüler kaldı Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı

13:32
Fay haritası güncellendi İşte Türkiye’de deprem riski en düşük 20 il
Fay haritası güncellendi! İşte Türkiye'de deprem riski en düşük 20 il
13:07
İran’da limanda şiddetli patlama
İran'da limanda şiddetli patlama
13:06
Trump ve Zelenski, Papa’nın cenazesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi
Trump ve Zelenski, Papa'nın cenazesi sırasında bir görüşme gerçekleştirdi
13:02
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
İBB operasyonunun 2. dalgasında para kasaları ve binlerce fişek ele geçirildi
16:32
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ’’Sonun acı olacak’’ paylaşımına bomba yanıt
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan ''Sonun acı olacak'' paylaşımına bomba yanıt
16:30
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber Polisler, ailesini kurtardı
Ekvadorlu futbolcuya müjdeli haber! Polisler, ailesini kurtardı
16:29
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun’un dudaklarından iki cümle döküldü
Genç kızının acı haberini öğrenen Bülent Uygun'un dudaklarından iki cümle döküldü
16:18
Başkanın uykuları kaçıyor Juventus’ta Kenan ve Osimhen korkusu
Başkanın uykuları kaçıyor! Juventus'ta Kenan ve Osimhen korkusu
16:15
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
Sürücü kadın, otobanda film izleyerek araç kullanırken görüntülendi
16:10
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
Emektar sanatçı Mehmet Oktay Güzeloğlu hayatını kaybetti
16:03
Papa’nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu
Papa'nın cenazesine Türkiye adına katılacak isim belli oldu
15:59
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
Cesetleri parçalayarak deney yapan cenaze evi çalışanı tutuklandı
15:57
Devreye girerlerse alırlar Transferde Fenerbahçe’nin canını sıkan gelişme
Devreye girerlerse alırlar! Transferde Fenerbahçe'nin canını sıkan gelişme
15:44
Bülent Uygun’un kızından geriye bu görüntüler kaldı
Bülent Uygun'un kızından geriye bu görüntüler kaldı
15:43
Karşısındaki bir kadın Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Karşısındaki bir kadın! Gözü dönen ev sahibi eşkıyalığa soyundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2025 14:13:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bahar Yorgunluğu Alerjik Belirti Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.