Bakan Koca müjdeli haberi verdi: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti - Son Dakika

Koronavirüs tablosunda vaka sayıları arttıkça, Bakan Koca sosyal medyadan uyarılarına devam ediyor. Koca, son açıklanan vaka tablosunun ardından yaptığı paylaşımda, "Yılgınlık bize zarar verir. Aşısı bulunmuş bir bulaşıcı hastalıkla mücadele ettiğimizi unutmayın. Biraz zamana ve tam doz aşılanma oranının artmasına ihtiyacımız var. Bu gerçek yeterince büyük bir moral kaynağıdır. Salgınlara yol açan birçok hastalık yaygın aşıyla ortadan kalktı" ifadelerine yer vermişti.

ARDAHAN VE ANTALYA 2. DOZDA YÜZDE 75'İN ÜZERİNE ÇIKTI

Sağlık Bakanı Koca bu kez aşılama oranlarıyla ilgili güzel haberi paylaştı. Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yapılan aşılarla Ardahan ve Antalya, ikinci doz aşı oranında yüzde 75'in üzerine çıkarak mavi kategorisine; Gaziantep ise yüzde 65'in üzerine çıkarak sarı kategorisine geçti. Türkiye'nin her yerinde ikinci doz aşı oranımızı yükseltelim" dedi.

SON TABLODA 30 BİN 694 YENİ VAKA

15 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 30 bin 694 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 181 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 25 bin 513 hasta taburcu olurken bugün363 bin 536 test yapıldı.