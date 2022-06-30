Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor - Son Dakika
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Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor

30.06.2022 11:24

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin ilk maymun çiçeği virüsü vakasının tespit edildiğini açıkladı. Hastanın İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'de maymun çiçeği hastalığı vakasına rastlandığını duyurdu. Koca paylaşımında, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'DA TEDAVİ GÖRÜYOR

Bağışıklık sistemi yetersizliği olan 37 yaşındaki hastanın İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Genelde Afrika'nın orta ve batı bölgelerinde tespit edilmesine rağmen mayıs ayıyla birlikte başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede tespit edilen maymun çiçeği ilk olarak 1970'lerde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde insanlarda görüldü.

SEMPTOMLARI NELER?

Maymun çiçeği virüsünün bedenin farklı bölgelerinde oluşan bazı semptomları bulunmaktadır. İlk tespit edilen semptomlar arasında yüksek ateş, baş ağrısı, sırt ağrısı, kas ağrısı ve şişlik öne çıkıyor. Ateş arttıkça vücutta bir kızarıklık ve kaşıntı oluşmaya başlıyor. Bu genelde yüzde başlıyor ve daha sonra vücudun başka noktalarına ulaşıyor. Genelde avuç içinde ve ayakların tabanlarında yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Kaşıntı aşırı derecede rahatsız edici ya da acı verici olabiliyor. Öte yandan bu kaşıntı süreci geçtikten sonra ayak tabanları ve avuç içindeki yaralar kabuk bağlıyor ve geçiyor. Bilim insanları ve uzmanlar bu enfeksiyonun genelde 14-21 gün arasında sürebileceğini belirtiyor.

NASIL BULAŞIYOR?

Maymun çiçeği virüsü hastalık bulaşmış bir kişiyle yakın temasta olan birisinden kolaylıkla bulaşabiliyor. Virüs ciltteki bir yaradan, solunum yoluyla ya da göz-burun-ağızdan bulaşabiliyor. Uzmanlar cinsel yollarla da virüsün bulaşabileceğine dair açıklamalarda bulundu.

Öte yandan bu hastalık, virüs bulaşan maymun, fare ve sincap gibi canlılardan ya da üzerinde virüs bulunan yatak örtüsü, elbise, kıyafet gibi ürünlerde de bulaşabiliyor.

NE KADAR ÖLÜMCÜL?

Bilim insanlarının geçmişte yaptıkları açıklamalara göre maymun çiçeği virüsü, çiçek hastalığına benziyor ve genelde hafif geçiyor. Hastalık birkaç hafta içerisinde kendi kendine tamamen geçebilirken buna karşılık bazı durumlarda çok ağır geçebiliyor. Batı Afrika'da bu hastalığın ölüme sebebiyet verdiğine dair kayıtlar mevcut.

TEDAVİSİ NE?

Herhangi bir salgının önüne geçmek için, aşı yapılması önemli bir adım. Çiçek hastalığına karşı geliştirilen aşıların maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruma sağladığı da biliniyor.

Öte yandan antiviral ilaçların da etkisinin olduğu aktarıldı. ABD'nin önde gelen sağlık kuruluşlarından Hastalık Önleme ve Mücadele Merkezleri'nden (CDC) Andrea McCollum, "Eğer bireyler hastalandıysa genelde iki ile dört hafta hasta kalırlar. İnsanların erken tanı koymaları ve bir an önce tedavilerine başlamaları ve bu süre zarfında görüştükleri insanları bilgilendirmeleri gerekiyor" dedi.

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Fahrettin Koca, İstanbul, Türkiye, Afrika, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca'nın açıkladığı maymun çiçeği virüsüne yakalanan kişi, İstanbul'da bir şehir hastanesinde tedavi görüyor - Son Dakika
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