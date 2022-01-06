Bakan Koca: Vakalar artıyor, mecburi olmayan ziyaretlerden kaçının - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayısının artışına dikkat çekti.

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda uyarılarda bulunarak, "Vakalar artıyor. Yapılması mecburi olmayan ziyaretlerden ve görüşmelerden, kalabalık ortamlardan kaçınalım. Daha sakin ve tedbirli davranalım. Bizim hareketliliğimiz azaldıkça virüsün daha hızlı yayılan varyantının da hızı kesilecek. Omicron varyantının hızını keselim" dedi.