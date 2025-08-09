Bakan Memişoğlu Rize'de Esnaf Ziyareti ve Hastane İncelemesi - Son Dakika
Sağlık

Bakan Memişoğlu Rize'de Esnaf Ziyareti ve Hastane İncelemesi

09.08.2025 19:49
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Rize'de esnaf ziyaretleri yaptı ve şehir hastanesi inşaatını inceledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Rize Eski Belediye Başkanı Ekrem Orhon'un vefatının 42'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma töreninin ardından AK Parti Rize İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Partililerle basına kapalı olarak sohbet eden Bakan Memişoğlu, daha sonra Atatürk Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Ardından MHP İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Bakan Memişoğlu, RTEÜ Diş Hekimliği Fakültesi binasını da ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardından, yapımı devam eden Rize Şehir Hastanesi şantiyesine geçen Bakan Memişoğlu, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'SAĞLIK HİZMETİNİN KESİNTİSİZ SÜRDÜREBİLECEĞİ BİR YAPI'

Şehir Hastanesi şantiyesindeki incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, hastanede 993 tane deprem izolatörü olduğun belirterek, "Bu yapı aynı zamanda herhangi bir depremde en küçük bir risk sarsıntı hissetmeyecek, sağlık hizmetinin kesintisiz sürdürebileceği bir yapı. 993 tane izolatörü var. İzolatör dediğimiz süspansiyonu var. Sağlıkta dünyada ne yapılıyorsa tedavi olarak, ameliyat olarak her şeyi yapabilir bir yapıyla sağlık hizmetini Rize'de sürdüreceğiz. Daha iyi sağlık hizmeti sunacağız. Bu konuda cumhurbaşkanımıza özellikle minnetlerimizi arz ediyoruz. Kendi memleketinde kendi hayalini de gerçekleştirmek ona nasip oluyor. Bizlere de ona aracılık etmek nasip oluyor. Allah ondan razı olsun. Gerçekten Rize sağlık anlamında çok farklı bir seviyede hizmet verecek. Sadece Rize'ye değil çevresindeki illere hatta yurtdışından gelecek yabancılara da hizmet verebilecek, hem sağlık hizmetinin kalitesiyle hem de insan gücüyle hem de böyle fiziki yapılarla Allah bizlere o günleri gösterecek çok yakında. Ben emeği bütün herkese teşekkür ediyorum. Bu vesileyle insanların şunu bilmesini özellikle istiyorum. Gerçekten Türkiye sağlık anlamında dünyanın en iyi sağlık hizmetlerinden bir tanesini veriyor. Bunun yanında da hem eğitim ile hem sağlık teknolojinin üretimi ile Türkiye artık lider bir ülke olma iddiasındadır. Bunu da inşallah başaracağız dedi.

'İKİ ÜST KATA ÇIKTIK'

Bakan Memişoğlu'na bir önceki ziyaretindeki açıklamasına ilişkin soruyu ise, "Arkadaşlar beni mahcup etmediler. Ben bir daha Rize'ye geldiğim zaman zemin görmek istemiyorum bir kat üste çıkacağım dedim. Hatta iki kat üste çıktı. Allah nasip ederse bir daha gelişimizde binanın kaba inşaatının bitmiş olduğunu göreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

HABER-KAMERA: Mehmet Can PEÇE/Rize,

Kaynak: DHA

Şehir Hastanesi, Kemal Memişoğlu, Yerel Haberler, Sağlık Bakanı, Politika, Hastane, Sağlık, Rize, Son Dakika

