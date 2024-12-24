Bakan Memişoğlu: Yaralılarımızın Durumları İyi

Sağlık

BAKAN MEMİŞOĞLU: YARALILARIMIZIN DURUMLARI İYİ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Memişoğlu, " Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda yaralanan 7 vatandaşımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmektedir. Yaralılarımızın durumları iyi seyretmekte olup en kısa sürede taburcu edilmeleri planlanmaktadır. Yapılan adli tıp incelemeleri neticesinde 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiği kesinleşmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyor; yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyorum" dedi.