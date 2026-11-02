Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-Rize yolunu 4,6 km kısalttığını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-Rize yolunu 4,6 km kısalttığını açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli\'nin Erzurum-Rize yolunu 4,6 km kısalttığını açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yollarının açıldığını, Erzurum-Rize hattında yolun 4,6 kilometre kısaldığını bildirdi. Proje seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya indirirken yılda 103,7 milyon lira tasarruf, bin 334 ton karbon salımı azaltımı sağlayacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu, hizmete açılan Dallıkavak Tüneli ve Bağlantı Yolları ile Erzurum'u Rize'ye bağlayan güzergahta mevcut yolu 4,6 kilometre kısalttığını ifade etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "2 bin 349 metre rakımdaki Dallıkavak Geçidi'nin sert rüzgarını, yoğun karını ve sekiz keskin virajını geride bırakarak sürücülerimize daha güvenli ve konforlu bir geçiş sağladık. Seyahat süresini 20 dakikadan 5 dakikaya düşürdüğümüz projemizle zamandan ve akaryakıttan yılda toplam 103,7 milyon lira tasarruf edeceğiz. Yıllık karbon salımını bin 334 ton azaltacak tünelimizle Erzurum'un doğal güzelliklerini korurken Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu arasındaki ulaşımı da güçlendiriyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
ErzurumEkonomiGüncelSağlıkRizeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de seçim bitti, kavga başladı Eisenkot’tan Netanyahu’ya sert suçlama İsrail'de seçim bitti, kavga başladı! Eisenkot'tan Netanyahu'ya sert suçlama
Burak Yılmaz Süper Lig’e çok hızlı geri döndü Burak Yılmaz Süper Lig'e çok hızlı geri döndü
Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor Transit vizesi alamayan kadın 3 yıldır ülkesine dönemiyor
Kırmızı kart gerekir mi Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu Kırmızı kart gerekir mi? Ünlü hakem, tartışmalı pozisyonlara son noktayı koydu
Yüzde 80 indirim yalan çıktı Bakanlıktan milyonluk ceza Yüzde 80 indirim yalan çıktı! Bakanlıktan milyonluk ceza
1 ay önce ’’Küme düşerler’’ deniliyordu Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok 1 ay önce ''Küme düşerler'' deniliyordu! Son 4 maçta bileklerini bükebilen yok
09:25
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
Sigara içmeye çıktı, televizyonun başına dönünce hayatının şokunu yaşadı
09:18
Jorge Jesus’tan Fenerbahçe’ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
Jorge Jesus'tan Fenerbahçe'ye hoca önerisi: Onda benim gençliğimi görüyorum
09:11
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı Altında işler değişti
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti
09:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore’de 8 yıl sonra bir ilk
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güney Kore'de! 8 yıl sonra bir ilk
09:05
Galatasaray’da kriz İşte küfürlü kavganın perde arkası
Galatasaray'da kriz! İşte küfürlü kavganın perde arkası
08:28
2027’de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
2027'de vergi, harç ve cezalara büyük zam yolda! İşte kuruşu kuruşuna yeni rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 09:38:41. #.0.3#
SON DAKİKA: Bakan Uraloğlu, Dallıkavak Tüneli'nin Erzurum-Rize yolunu 4,6 km kısalttığını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android