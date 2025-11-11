Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi - Son Dakika
Sağlık

Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

11.11.2025 10:23
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yeniledi. Son yapılan testlerde İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

LİSTEYE 3 YENİ ÜRÜN EKLENDİ

Listeye biri sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 3 yeni ürün daha eklendi. Bakanlığın son güncellediği listede İstanbul'da Adnan Akın-Öz Akçay Gıda Pazarlama firmasına ait Öz Akçay Altın marka Yaprak Siyah Çay'da ve yine aynı firmaya ait Öz Akçay marka Filiz Siyah Çay'da gıda boyası tespit edildi.

MACUNDA İLAÇ ETKEN MADDESİ BULUNDU

Öte yandan 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Jetplus Maximum Performance marka macunda da ilaç etken maddesi bulundu.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

