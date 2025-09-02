Bakanlıktan Cinsiyet Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Bakanlıktan Cinsiyet Değişikliği Açıklaması

Bakanlıktan Cinsiyet Değişikliği Açıklaması
02.09.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı, cinsiyet değişikliğine yeni hak tanımadığını açıkladı, düzenleme standardizasyon amaçlı.

Sağlık Bakanlığı, sağlık kurulu raporu veriliş nedenlerinin arasında cinsiyet değişiminin de eklendiği yönündeki haberler sonrası yazılı bir açıklamada bulundu. Bakanlık, raporların standardize edilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle, cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir hak tanımadığı veya kolaylık sağlamadığını açıkladı.

"HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bakanlığın 'Sağlıklı Çözüm' adlı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya mecralarında 'Sağlık kurulu raporu veriliş nedenleri arasına cinsiyet değişimi seçeneği eklendi' şeklinde yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.

AMELİYAT İÇİN GEREKLİ ŞARTLARI DA PAYLAŞTILAR

Türk Medeni Kanunu'nun 40'ıncı maddesi uyarınca, cinsiyet değişikliği ancak mahkeme kararıyla mümkün olup mahkeme tarafından izin verilebilmesi için başvuran kişinin 18 yaşını doldurmuş olması ve evli olmaması, ayrıca cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunun, bir eğitim ve araştırma hastanesinden alınacak resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi gerekmektedir.

Bakanlığımızca mahkemeler tarafından talep edilen sağlık kurulu raporlarının standardize edilmesi ve uygulamada birlik sağlanması amacıyla yapılan yeni düzenlemeyle; mahkeme tarafından istenen Cinsiyet Değişikliği Tıbbi Endikasyon Raporu, yalnızca ilgili branş (Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Üroloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri ve Tıbbi Genetik) uzmanlarının yer aldığı tam teşekküllü bir kurul tarafından düzenlenecek, kurul öncesinde başvuran kişinin bu branş hekimlerince ayrı ayrı muayenesi zorunlu kılınarak ilgili dal uzmanları dışında rapor düzenlenmesinin önüne geçilecektir" ifadelerine yer verildi. Söz konusu düzenleme ile kontrol ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan hataların giderilmesinin amaçlandığı belirtilerek, "Yapılan düzenleme cinsiyet değişikliğine ilişkin yeni bir hak tanımamakta veya kolaylık sağlamamaktadır" denildi.

Sağlık Bakanlığı tartışma yaratan iddiayı yalanladı: Cinsiyet değişimine yeni hak tanınmadı
Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Sağlık, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Bakanlıktan Cinsiyet Değişikliği Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi İşte meselenin aslı Tartışma yaratan fotoğraf gerçek mi? İşte meselenin aslı
Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL’lik hediye Kutuyu açınca şaşıp kaldı: Düğünde damadı şaşırtan 250 bin TL'lik hediye
Barış Alper Yılmaz’dan yönetime olay sözler Barış Alper Yılmaz'dan yönetime olay sözler
Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir Bakanlıklarla ilk görüşme yapıldı: Marketler pazar günleri kapatılabilir
Görevden alınan Erik ten Hag, Almanya futbol tarihine geçti Görevden alınan Erik ten Hag, Almanya futbol tarihine geçti
Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul’un 3 aylık suyu kaldı Uzman isimlerden korkutan tahmin: İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı

11:03
Milli takım kampına damga vuran görüntü
Milli takım kampına damga vuran görüntü
10:38
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
Markasına kadar açıklandı: İşte bakanlık tarafından satışı yasaklanan o ürün
10:22
16 yaşındaki Hiranur’un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm
16 yaşındaki Hiranur'un son paylaşımları ortaya çıktı: Senin için ölürüm
10:15
Uğurcan’ı Galatasaray’a satan Ertuğrul Doğan’ı zora sokacak video
Uğurcan'ı Galatasaray'a satan Ertuğrul Doğan'ı zora sokacak video
10:14
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
09:30
Yakın arkadaşı açıkladı Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası
Yakın arkadaşı açıkladı! Hande Erçel-Hakan Sabancı ayrılığına ihanet bombası
08:54
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat
Emlak vergisindeki fahiş artışla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2025 11:17:42. #7.13#
SON DAKİKA: Bakanlıktan Cinsiyet Değişikliği Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.