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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Türk Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Türk Kızılay'a kan bağışı

23.12.2021 09:49
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Türk Kızılay'a kan bağışı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince (BANÜ), Bandırma Türk Kızılay Şube Başkanlığı ve Üniversite Genç Kızılay Topluluğu ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesince (BANÜ), Bandırma Türk Kızılay Şube Başkanlığı ve Üniversite Genç Kızılay Topluluğu ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Türk Kızılay Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt, yaptığı açıklamada, 3 gün süren kampanyada 325 ünite kan topladıklarını söyledi.

Özümüt, üniversitede her yıl akademisyenlerin ve öğrencilerin kan ve kök hücre bağışında bulunduğunu anlatarak, "Kendilerine bu duyarlılıklarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Şunu unutmayalım ki kan acil değil sürekli ihtiyaçtır. Tüm halkımızı düzenli olarak kan bağışına davet ediyorum." dedi.

BANÜ Genç Kızılay Topluluk Başkanı Sare Kader Kara da 30 gönüllü arkadaşıyla kan bağışına destek verdiklerini ifade etti.

Kara, "Amacımız kan ihtiyacı stoklarını olabildiğince minimum karşılamak, üniversitemizi bu konuda bilinçlendirmek." diye konuştu.

Bandırma Türk Kızılay Şube Başkanlığı tarafından kan bağışı süresinde öğrencilere çorba ve su ikramında bulunruldu.

Kan Bağışı, Kızılay, Eylül, Türk, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinde Türk Kızılay'a kan bağışı - Son Dakika


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