Sağlık

Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi 13 bin 459 hayvana şifa dağıttı

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, Nisan ve Aralık ayları arasında toplam 13 bin 459 sokak hayvanına şifa dağıttı. Merkezde gerçekleştirilen çalışmalar büyük bir ivme kazanırken, çalışmalar sayesinde hayvanseverler yaklaşık 35 milyon TL maliyetten kurtuldu.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, Güney Marmara bölgesindeki sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmek, sağlık ihtiyaçlarını karşılamak, korunmalarını sağlamak ve yaşam haklarını güvence altına almak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son 9 ayda merkezde gerçekleştirilen faaliyetler, önemli bir ivme kazanarak bölgedeki sokak hayvanlarına hem fiziksel hem de manevi destek sağladı. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, Nisan ve Aralık ayları arasında toplam 13.459 sokak hayvanına müdahale etti. Gelen ihbarlar üzerine 865 hayvana acil müdahalede bulunulurken, 5.437 hayvana iç ve dış parazit uygulamaları yapıldı ve kuduz aşıları tamamlandı. Ayrıca, sokak hayvanlarının kontrol altına alınması amacıyla da önemli adımlar atıldı. Bu süreçte bin 329 kısırlaştırma işlemi gerçekleştirildi. Kısırlaştırılan hayvanlardan bin 186'sı kedi (1.067'si dişi, 119'u erkek), 143'ü ise köpek (134'ü dişi, 9'u erkek) oldu. Ağustos ile Aralık ayları arasında ise 60 köpek, sahiplendirilerek sıcak yuvalarına kavuşturuldu.

Veteriner Hekim Caner Çelebi, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için büyük özveri gösterdiklerini vurgulayarak, "Büyükşehir belediyemizin böyle bir hizmeti olmasaydı, tüm bu müdahalelerin hayvansever vatandaşlarımıza ortalama maliyeti 35 milyon lira civarında olacaktı. Biz hem maddi hem de manevi yükü almış bulunmaktayız. Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi olarak tüm hayvansever vatandaşlarımıza ve sokaktaki canlarımıza hız kesmeden hizmet etmeye devam etmekteyiz" diye konuştu.