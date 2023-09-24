Bangladeş'te dang humması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 909'a ulaştı

Bangladeş'te dang humması salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 909'a ulaştı. Ülkede bugün 16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu.

YALNIZCA BUGÜN 3 BİNDEN FAZLA KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde dang hummasından hayatını kaybedenlerin sayısının 909'a yükseldiği bildirildi. Ülkede bugün 16 kişi dang humması nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 8 kişi ise hastaneye başvurdu.

YATAK VE TIBBİ MALZEME SIKINTISI YAŞANIYOR

Bangladeş'te her gün ortalama 2 bin 600 ile 2 bin 800 hastanın dang humması nedeniyle hastaneye başvurduğu ifade edilerek, dang humması vakaları nedeniyle hastanelerde yatak ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı aktarıldı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde 10 bin 470 dang humması hastası tedavi görüyor.