Bangladeş'te Dang Humması Vakaları 100 Bini Aştı - Son Dakika

Bangladeş'te Dang Humması Vakaları 100 Bini Aştı

Bangladeş\'te Dang Humması Vakaları 100 Bini Aştı
Son Güncelleme: 21.08.2023 21:47

Bangladeş'te dang humması vakaları 100 bini aşarken, ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 485'e yükseldi. Sadece başkent Dakka'da son 24 saatte 872 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Bangladeş'teki dang humması salgınının kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı. Dang humması, tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen bir hastalıktır ve insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşır. Vakalar genellikle yağış dönemlerinde artış gösterir ve sivrisineklerin üreme alanlarının ilaçlanması gerekmektedir.

Bangladeş'te dang humması vakaları 100 bini aşarken, ülke genelinde bu hastalıktan ölenlerin sayısı da 485'e yükseldi.

DSÖ: SALGIN KÖTÜLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

Bangladeş Sağlık Hizmetler Genel Müdürlüğünden (DHGS) yapılan açıklamada, sadece başkent Dakka'da son 24 saatte 872 vakanın tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, yılın başından bu yana dang hummasından ölenlerin sayısının 485 olduğu, ülke genelindeki vaka sayısının da 100 bini geçtiği ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de Bangladeş'teki dang humması salgınının kötüleşmeye devam ettiğini açıkladı.

GEÇEN YIL 281 KİŞİ ÖLDÜ

Bangladeş'te temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 8 kat daha fazla dang humması vakası tespit edilmişti. Ülkede geçen yıl 281 kişi dang hummasından hayatını kaybetmişti.

Bangladeş'te dang humması vakaları 100 bini aştı, ölü sayısı 485'e yükseldi

DANG HUMMASI NEDİR?

Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor. Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor. Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor. Hastalığa yol açan sivrisinek türünün, su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle muhtemel üreme alanlarının sürekli ilaçlanması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Bangladeş'te Dang Humması Vakaları 100 Bini Aştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bangladeş'te Dang Humması Vakaları 100 Bini Aştı - Son Dakika
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