BANÜ\'de yerli nano lipozom burun spreyi 126 gönüllüde klinik araştırmayla denenecek

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Tıp Fakültesi bünyesinde, tamamen yerli imkanlarla geliştirilen nano lipozom temelli burun spreyinin etkinlik ve güvenliliğini değerlendirmek amacıyla klinik araştırma yürütülecek.

Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında tanıtılan ve yaklaşık 9 yıllık AR-GE çalışmasının ardından klinik aşamaya ulaşan formülasyonun viral üst solunum yolu enfeksiyonlarındaki potansiyeli bilimsel yöntemlerle incelenecek.

Op. Dr. Ahmet Ümit Sabancı tarafından geliştirilen ürünün klinik araştırma süreci, BANÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Perihan Erkan Alkan koordinasyonunda gerçekleştirilecek.

Araştırmaya dahil edilecek 126 gönüllü üzerinde çift kör yöntemiyle yürütülecek çalışmada, ürünün uygulandığı grup ile serum fizyolojik verilen grup karşılaştırılarak, katılımcıların belirtileri ve virüs yükündeki değişimler takip edilecek.