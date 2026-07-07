Başkent Üniversitesi 28. Yılını Kutladı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 28. kuruluş yıl dönümünü, düzenlediği kapsamlı etkinlik programıyla kutladı. Kuruluş yıl dönümü kapsamında cheesecake, masa tenisi, fotoğraf, dart, satranç yarışmalarının yanı sıra kurumda 25. hizmet yılını tamamlayan çalışanlar plaket ve hediyelerle onurlandırıldı.

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi, 28 yıldır yalnızca Adana'ya değil çevre illerden gelen hastalara da nitelikli sağlık hizmeti sunuyor. Güçlü akademik kadrosu, ileri teknoloji altyapısı ve multidisipliner yaklaşımıyla bölgenin referans ve öncü sağlık kuruluşu olan merkez, sağlık hizmetinin yanı sıra eğitim ve bilimsel araştırmalara da önemli katkılar sağlamayı sürdürüyor.

Kutlama programının açılış konuşmasını yapan Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, kurumun bugün ulaştığı başarının tüm çalışanların ortak emeği ve özverisiyle mümkün olduğunu belirtti.

"Büyük bir başarı hikayesini kutluyoruz"

Prof. Dr. Özer, "Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü değil, birlikte inşa ettiğimiz büyük bir başarı hikayesini kutluyoruz. Kuruluş yıllarımızı düşündüğümüzde, sınırlı imkanlarla ama büyük bir inanç ve heyecanla çıktığımız bu yolculuğun bugün Başkent Üniversitesi'nin en güçlü sağlık kuruluşlarından birine dönüşmüş olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu başarı, hepimizin ortak emeğinin ve özverisinin eseridir" dedi.

Konuşmasında 26 Haziran'ın kurum için yalnızca bir tarih olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Özer, bu tarihin hastanenin hizmet yolculuğunun başladığı ve bugün gururla taşınan kurumsal kimliğin temellerinin atıldığı gün olduğunu ifade etti. Kurumun en büyük gücünün insan kaynağı olduğunu belirten Prof. Dr. Özer, bilgi, deneyim ve emekleriyle hastaneye değer katan çalışma arkadaşlarının Başkent ailesinin en kıymetli değerleri olduğunu söyledi.

Sosyal etkinliklerle güçlenen kurum içi dayanışma

Programda söz alan Sosyal Etkinlik Komitesi Başkanı ve Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezgin Güvel ise, kurum içi dayanışmayı güçlendiren sosyal etkinliklerin önemine dikkat çekerek masa tenisi, satranç, fotoğraf ve dart yarışmalarının yoğun katılımla sürdüğünü, önümüzdeki dönemde de çalışanları bir araya getirecek yeni etkinlikler düzenlemeyi hedeflediklerini ifade etti.

25. Hizmet yılı plaket töreni ve 28. yıl kutlaması

Programın devamında, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde 25. hizmet yılını tamamlayan çalışanlara, kuruma sundukları uzun yıllara dayanan emek ve özverilerinin anısına plaket ve hediyeleri takdim edildi. Tören, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin 28. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama yemeği ile sona erdi. - ADANA