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"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi - Son Dakika

"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi

14.02.2022 13:06
"Batı tipi beslenme"nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, yağ, şeker ve yüksek enerji içeren Batı tipi beslenmenin hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aydan Ercan, yağ, şeker ve yüksek enerji içeren Batı tipi beslenmenin hastalıklara yol açabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Ercan, AA muhabirine, bağışıklık sisteminin hastalıklarla mücadelede önemli olduğunu belirtti.

Vücudun ihtiyaç duyduğu tüm kimyasal elementlerin besinler yoluyla vücuda alındığını anımsatan Ercan, "Beslenme bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Beslenme anne karnında başlar ve yaşam sonlanana kadar devam eder. Her gün dengeli ve düzenli şekilde beslenmemizi yapmalıyız." dedi.

Ercan, vücuda faydadan çok zararı olan yağ ve şeker oranı yüksek besinlerden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

Sağlıksız beslenmenin bağışıklık sistemini olumsuz etkilediğini aktaran Ercan, "Genel beslenmemize baktığımızda kış aylarında da bağışıklık sistemimizi beslenmemizle güçlü tutmalıyız. Hastalıklara karşı dirençsizliğe en başta Batı tipi beslenme anlayışı neden oluyor. Yağdan, şekerden ve enerji değeri açısından yüksek ancak vücudun ihtiyaç duyduğu besin değerinden düşük çok rafine edilmiş besinlerin tüketilmesi hastalıklara kapı aralıyor." diye konuştu.

Akdeniz tip beslenmeliyiz"

Prof. Dr. Ercan, Türkiye'nin bitki ve besin çeşitliliği açısından çok zengin olduğunu vurguladı.

Akdeniz tipi beslenmeyle vücudun direncinin artırılabileceğini işaret eden Ercan, şöyle devam etti:

"Biz bir Akdeniz ülkesiyiz ve tüm dünya Akdeniz tipi beslenmenin peşinde. Ülkemiz dört mevsimi yaşıyor ve bitki kaynağımız çok geniş, sadece bilinçli şekilde kullanmamız gerekli. Tam tahıllı ürünlerin tüketilmesi vücudumuz için çok faydalı. Tahıllar enerji kaynağımızdır ve bütün sinir sistemimiz için B grubu vitaminleri içerir.

Aynı zamanda lif kaynağıdır ve bağırsaklarımızı düzenler. Sebze ve meyveler antioksidan, mineraller ve vitaminler açısından zengindir.Kuru baklagiller ve tahıllar son derece önemlidir. Bağırsak sağlığı açısından bu besinler çok değerli. Bizim direncimizi sağlayan mikroorganizmaların büyük bir kısmı kendi mikro floramızda yani bağırsak içeriğimizde bulunur."

Ercan, sebze ve meyvelerin de mevsimine göre tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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Sağlık Bilimleri Fakültesi, Trakya Üniversitesi, Aydan Ercan, Enerji, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık 'Batı tipi beslenme'nin hastalıklara kapı araladığı belirtildi - Son Dakika


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