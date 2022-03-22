Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi - Son Dakika
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Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

22.03.2022 12:17

Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi Batman'da havaların soğuk seyrettiği şu günlerde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar, çözümü doğal şifa deposu olarak bilinen sakatat çorbalarında buluyor.

Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

BATMAN - Batman'da havaların soğuk seyrettiği şu günlerde hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar, çözümü doğal şifa deposu olarak bilinen sakatat çorbalarında buluyor.

Özellikle kış aylarında çeşitli hastalıklara karşı dirençli olmak isteyen vatandaşlar, çözümü doğal yollarda arıyor. Doğal yolların başında ise özenle hazırlanan sakatat çorbaları yer alıyor. Kış aylarının vazgeçilmezlerinden birisi olan kelle paça çorbası ve işkembe çorbası, birçok hastalığa karşı direnç sağlıyor.

Batman'da özel bir hastanede Diyetisyen olan Kübra Akın, Özellikle kelle paça çorbasında, kemik suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyumun kemiklerim için çok faydalı olduğunu dile getirdi.

İçerisindeki sarımsak, sirke ve paçanın besin değerleri göz önünde bulunduracak olursa kış mevsiminde tüketebileceğini belirten Akın, "Ya da mevsim geçişlerinde bağışıklığımızı güçlü tutmak için tüketebiliriz. Kelle paça, kemik suyu ve paça bunlar toplum olarak fazlasıyla tükettiğimiz ve sevdiğimiz yemek grubu. Tabii ki faydaları bizim için çok önemli. Özellikle kelle paçada ve kemik suyunda bulunan kalsiyum ve magnezyum kemiklerimiz için çok faydalı. Kemik kırıklarında, kemik gelişmelerinde çok önemli bir yer tutuyor. Yaşlılarda ve çocuklarda özellikle tüketilmesi çok önemli. Bunun dışında içeriğindeki kolajen sayesinde saç, tırnak, deri için çok ciddi bir fayda sağlamakta. Ayrıca mevsim olarak hala kış mevsiminden çıkamadık. Bağışlılığımız için de kelle paça çorbası çok önemli" dedi.

"Diyet yapanlar kelle paçanın yanına salata tüketmeliler"

Kelle paça çorbalarının kalori değerlerinin çok fazla olduğunu söyleyen ve özellikle diyet yapanların kelle paça çorbasını tüketirken yanına salata ve çiğ sebze tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Akın, "Kalori olarak fazla kalori içerdiği için diyet yapanlar özellikle dikkat etmeliler. Çok sık tercih etmemeliler. ya da kelle paça çorbası tüketirken yanında ekmek ya da başka bir şey tüketmemeliler. Yanına çiğ sebze salata tercih edebiliriz" diye konuştu.

Batman'da restoran işleten kelle paça ustası Seyithan Altun ise son zamanlarda havaların soğumasıyla beraber kelle paça çorbasına rağbetin arttığını dile getirdi. Altun, "Kelle paça çorbası genellikle soğuk havalarda gider. Son zamanlarda havaların soğumasıyla beraber paçaya rağbet arttı. Sağlık açısından paça iyidir. Doktorlar da tavsiye ediyor. Soğuk algınlığı olsun, grip olsun, kemiklerde kırık çıkık mesela bunlar için de doktorlar paça öneriyor. Onun için millet rağbet gösteriyor paçaya" şeklinde konuştu.

Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi
Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi
Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi

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Diyetisyen, Batman, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Batman'da soğuk havalar etkisini sürdürünce vatandaşlar kelle paçaya yöneldi - Son Dakika


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